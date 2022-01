Mercato Inter: si attendono le mosse di un pupillo di Inzaghi

03-01-2022 18:28

Anche per l’Inter, come per tutte le altre squadra, oggi è cominciata la sessione di calciomercato invernale, e i nerazzurri sono alla caccia di colpi a parametro zero. Il primo nome, su cui c’è l’accordo ormai da tempo, è quello del portiere camerunese dell’Ajax André Onana, per il quale ormai si attende solo l’annuncio. Ma ovviamente i campioni d’Italia non vogliono fermarsi qui e, tra i nomi in cima alla lista dei papabili c’è quello del difensore della Lazio Luiz Felipe.

Inter, occhi puntati su Luiz Felipe: lo vuole Inzaghi

Il 24enne brasiliano di genitori di origine italiana (ha anche il nostro passaporto) è un pupillo di Simone Inzaghi, che lo ha allenato in biancoceleste dal 2017 dopo che il nativo di Colina aveva trascorso una stagione alla Salernitana in Serie B. Secondo Inzaghi e secondo la dirigenza il ragazzo è pronto per i grandi palcoscenici europei (Champions League) ma ingaggiarlo non sarà per nulla semplice.

Inter, perché non è semplice l’arrivo di Luiz Felipe

Intanto la trattativa per la firma del rinnovo con la Lazio, secondo quanto riporta calciomercato.com, sta proseguendo, e da persone vicine al club di Claudio Lotito trapela grande ottimismo per il buon esito di questa trattativa. Si sarebbe insomma molto vicini a un accordo per un quinquennale, con oltretutto un sensibile aumento di stipendio, che arriverebbe da 2 a 2,5 milioni di euro all’anno, come da richiesta del calciatore e del suo agente, che è atteso a Roma per parlare con il direttore sportivo Igli Tare e con gli altri dirigenti.

Alla Lazio sono fiduciosi ma c’è un precedente: de Vrij

Sembrerebbe tutto fatto quindi ma c’è il precedente di Stefan de Vrij, con le medesime squadre coinvolte. All’inizio del 2018 infatti, più precisamente a febbraio, il difensore olandese aveva già trovato l’accordo per il rinnovo con la Lazio, in cui militava dal 2014, e Tare l’aveva anche annunciato. Ma dopo poche settimane de Vrij firmò per l’Inter, con cui sta disputando la sua quarta stagione e con cui disputerà anche la prossima. E’ chiaro che alla Lazio non vogliono che il caso si ripeta con Luiz Felipe e vogliono stringere i tempi per chiudere l’accordo, mentre l’Inter sta alla finestra e, se dovesse concretizzarsi l’occasione, piomberebbe sulla preda.

