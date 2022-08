Ultimo aggiornamento 09-08-2022 09:59

Juventus, l'addio di Rabiot cambia il mercato: nuova pista a centrocampo Spunta l' idea Frattesi, Paredes in ribasso : come cambia il mercato della Juve. Spunta l'idea Frattesi, Paredes in ribasso : come cambia il mercato della Juve. La terapia conservativa alla quale si sta sottoponendo Paul Pogba dopo la lesione al menisco sta dando buone risposte, ma l'imminente addio di Adrien Rabiot direzione Manchester United sta convincendo allenatore e dirigenti della Juve a rivolgersi verso una mezzala più che a un regista. Approfondimento 09:59

