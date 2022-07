Ultimo aggiornamento 20-07-2022 11:43

L'Inter inverte la rotta: Skriniar non va via e si parla di rinnovo Nel giro di un paio di giorni, i l futuro di Milan Skriniar è stato stravolto. Skriniar non va più da nessuna parte. Ora si parla di rinnovo per Skriniar. La Juventus si è assicurata Gleison Bremer, l'obiettivo numero uno dell'Inter nel caso Milan Skriniar fosse partito con destinazione Parigi. Da ricordare che Milan Skriniar ha ancora un solo anno di contratto con l'Inter. Con Milan Skriniar non più sul mercato, l'Inter potrebbe valutare altre cessioni per fare comunque cassa. Approfondimento 09:44

Juventus, è il Bremer Day: Allegri abbraccia l'erede di de Ligt La Juventus non ha perso tempo. Bremer ha tutto per sostituire de Ligt. Dopo il benvenuto social della Juventus, Gleison Bremer è pronto alla sua nuova avventura con la casacca bianconera. Oggi è il Bremer Day con tanto di visite mediche e successiva firma sul contratto. Bremer ha tutto per sostituire de Ligt. Il brasiliano ha tutti i requisiti che andava cercando Max Allegri : fisicità, personalità e, soprattutto, conosce perfettamente il calcio italiano. Leggi l'articolo 08:53

Mercato Juventus: cosa è successo ieri martedì 19 luglio 2022

Inter, doppio smacco e tifosi infuriati: Zhang ha una sola possibilità. Capello: "Dybala alla Roma può spostare gli equilibri". La Salernitana su tre giovani promesse della Juventus. Bayern Monaco, ufficiale l'ingaggio di De Ligt. Calciomercato Salernitana, un poker di nomi per Davide Nicola. Il Torino ha deciso il futuro di Bremer: andrà alla Juventus, Inter beffata. Torino, Cairo accetta l'offerta della Juventus per Bremer. Napoli-Juventus: l’incrocio di mercato per la difesa scatena i social. Inter, altra beffa in arrivo: la Juventus ha le mani su Bremer. Inter: se non arriva Bremer, rimane Skriniar. Juventus: per il centrocampo obiettivo Paredes. Juve, Pedullà: “Grandi manovre per la difesa. In due per sostituire De Ligt”.