Juventus: Arrivabene vuota il sacco su de Ligt e scatena la bufera sul web

Il dg bianconero rivela come stanno le cose col difensore olandese e spiega la filosofia per la prossima stagione, polemica social

Di Marzio: “La Juve ha scelto l’alternativa a De Ligt, arriva dalla Francia”

Il giornalista ed esperto di mercato di Sky rivela che il club bianconero sta pensando a Kimpembe del PSG se dovesse andare via il difensore olandese

Juventus, Arrivabene scarica De Ligt: "Impossibile tenere chi vuole andare via"

Parole fortissime arrivano dall'AD della Juventus Maurizio Arrivabene che, scarica senza mezzi termini il difensore olandese De Ligt, anche se ammette che per andare in porto al sua cessione, molte cose devono incastrarsi : De Ligt ? Oggigiorno non è possibile trattenere qualcuno che desidera andarsene. La Juve ha modificato la propria politica sugli ingaggi negli scorsi mesi, decidendo di liberarsi o di abbassare gli stipendi più esosi.

Juventus: Arrivabene dà il benvenuto a Pogba e saluta de Ligt

La Juventus ha le idee chiare per quanto riguarda le mosse di mercato. De Ligt è sempre più vicino all'addio, ma alle condizioni della società bianconera, come espresso chiramente da Maurizio Arrivabene a Tuttosport.

Juve-Dybala, oggi finisce la storia: il saluto della Vecchia Signora alla Joya

Oggi scade ufficialmente il contratto di Paulo Dybala con la Juventus. Sul proprio sito ufficiale, la Juve ha scritto qualche riga per salutare il proprio numero 10: "E' arrivato che era una giovane e talentuosa promessa, e ora saluta la Juve portando con sé bagaglio di esperienze che lo hanno reso il campione che è; la carriera di Paulo Dybala continuerà infatti lontano da Torino". Un bagaglio che per Paulo è composto da 293 presenze, 115 gol, 45 assist e ben 12 titoli vinti.

Juventus-Zaniolo: svolta nella trattativa per il fuoriclasse giallorosso

Dopo gli acquisti ormai quasi chiusi di Pogba e Di Maria , i bianconeri continuano a seguire da vicino la situazione legata a Nicolò Zaniolo , classe 1999 in rotta con la Roma , con la quale non c'è ancora stato un incontro per il rinnovo di contratto.

Juventus, Alvaro Morata saluta Torino per la seconda volta

Dopo Paulo Dybala, anche Alvaro Morata saluta la Juventu e lo fa per la seconda volta in carriera. Attacco della Juve ridotto all'osso ora senza più neanche Bernardeschi, ma questa è la strategia. La Vecchia Signora inoltre ha pubblicato un post per salutare il centravanti iberico: "Si chiude l'avventura di Alvaro Morata alla Juventus. L'attaccante spagnolo, in prestito dall'Atletico Madrid nelle ultime due stagioni, saluta per la seconda volta i colori bianconeri".