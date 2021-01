Mercato Juve, ok per il gioiellino francese: "lunedì si chiude"

Le grandi manovre di calciomercato sono cominciate, anzi sono entrate nel vivo per il mercato di gennaio, in un momento di non facile stabilizzazione economica, per non dire crisi. La Juve si sta muovendo su due fronti, quello dei grandi nomi, anche in prospettiva estiva, ma anche quello dei giovani per la ringiovanire la Vecchia Signora. Gianluca di Marzio ha cercato di fare una sorta di lista della spesa dei bianconeri, non solo Reynolds dunque, ci sono un paio di nomi che scatenano la fantasia dei tifosi juventini.

Juventus, il nome nuovo è Dabo dalla Francia

“Juventus proiettata al futuro e che prosegue con un mercato molto ‘giovane’” scrive il sito gianlucadimarzio.com. I bianconeri sarebbero vicini a prendere anche Abdoulaye Dabo ala sinistra francese, classe 2001 che gioca nel Nantes B e dovrebbe essere inizialmente aggregato all’Under23 di Zauli ela formula dell’operazione è quella del prestito con diritto di riscatto. Il sito specializzato di calciomercato dà l’affare per fatto. “Un’operazione pronta a chiudersi (lunedì) e un altro giovane per la Juventus”.

Youn Juve: Reynolds e non solo, asse col Genoa

In questo momento, continua Di Marzio, c’è un vero e proprio asse di mercato tra la Juventus e il Genoa. In cima alla lista c’è Nicolò Rovella, con il giovane centrocampista rossoblù ormai a un passo dai bianconeri in cambio di Portanova e Petrelli. Ma Paratici monitora altri giocatori rossoblu, da Eldor Shomurodov, che si sta mettendo in evidenza in queste settimane, a Gianluca Scamacca, che attualmente veste la maglia del Genoa, ma che è in prestito secco al club rossoblù dal Sassuolo.

Mercato Juve: Reynolds e gli altri, l’umore dei tifosi

Non sono certo questi i colpi che entusiasmano i tifosi che vorrebbero grandi nomi. Ma c’è chi si accontenta capendo le congiunture economiche non favorevoli del periodo. “Ottimo! Se forte grande colpo altrimenti ottima plusvalenza! Perfetto” scrive un tifoso parlando del prospetto francese Dabo, ma c’è chi non si convince per niente “Ma dove l’avete visto giocare? Gioca in National 2, la serie D Francese. Ha giocato 2 partite titolare, le altre 3 subentrato (in tot.240 min giocati)”. Un vero dibattito sulle qualità del francesino “E’ abbastanza conosciuto in Francia tra gli scoot, quindi si può sentire parlare di lui in questo modo. Per il resto ha giocato nella squadra francese u17, credo, e alcune delle sue partite sono state filmate”.

Per quanto riguarda gli altri giovani, Scamacca e Rovella, i tifosi sono scettici: “In pratica non abbiamo soldi e dovremmo accontentare due squadre che di solito chiedono miliardi per i loro giocatori”; “Prima dici che ne vogliamo uno a 0,poi andiamo a trattare col Sassuolo che ti fa pagare anche l’aria. Non ha senso” ma qualcuno si consola “Beh, già il fatto che non sia vicino ai 40 anni, è una buona notizia. Ma è lo stesso motivo per cui mi sembra strano”.

SPORTEVAI | 09-01-2021 09:28