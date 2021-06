Mercato Juventus, Allegri vuole un doppio colpo a centrocampo

Il divorzio tra Max Allegri e la Juventus, consumatosi nella primavera 2019, fu dovuto ad una differenza di vedute tra le parti sul mercato. Da una parte il tecnico livornese, che avrebbe voluto un profondo rinnovamento dell’organico, dall’altra la società, convinta invece che non ci fosse necessità di alcuna rivoluzione.

Dopo due anni, l’allenatore cinque volte campione d’Italia sulla panchina bianconera sembra aver cambiato idea, se è vero che il mercato estivo 2021 della Juventus non dovrebbe vedere uno stravolgimento dell’organico.

Massimiliano Allegri ha infatti già dato il proprio benestare alle conferme di pilastri del suo primo ciclo in difesa e in attacco, da Giorgio Chiellini a Leonardo Bonucci fino a Alex Sandro, senza ovviamente dimenticare Paulo Dybala, il cui rinnovo del contratto in scadenza nel giugno 2022 dovrebbe rappresentare uno dei punti chiave dell’estate juventina.

Discorso diverso a centrocampo, che dovrebbe essere il reparto nel quale si vedranno più novità.

Il primo obiettivo è come ormai noto Manuel Locatelli. Il centrocampista lecchese, rivelazione dell’Italia a Euro 2020, ha già dato il proprio benestare al trasferimento a Torino e il Sassuolo non è insensibile alla possibilità di realizzare un incasso importante, ma secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’ la società neroverde è decisa a tenere la propria linea riguardo alla formula del trasferimento e quindi a rifiutare il piano preferito dalla Juventus, quello del prestito oneroso biennale con obbligo di riscatto nel 2023, volto a spalmare i 40 milioni pattuiti per l’affare.

Una formula simile a quella utilizzata con la Fiorentina per arrivare a Federico Chiesa, ma poco gradita dal Sassuolo. L’operazione ha comunque molte possibilità di concludersi felicemente, ma potrebbe non essere l’unico affare in entrata nel centrocampo della Juventus che verrà.

Pur stimando Rodrigo Bentancur e Adrien Rabiot, sicuri della conferma, infatti, Allegri non disdegnerebbe di avere in rosa un regista di ruolo, adattabile ad una mediana a due come ad un centrocampo a tre. Arthur sembra destinato alla cessione, il ritorno di Miralem Pjanic è poco probabile, così ecco spuntare il nome di Marcelo Brozovic.

Quello del croato è un caso che potrebbe scuotere l’Inter nelle prossime settimane, vista la scadenza di contratto fissata nel giugno 2022. La trattativa per il rinnovo è bloccata da tempo e molto dipenderà da come si svilupperà il mercato in uscita dei campioni d’Italia nelle prossime settimane. I

Simone Inzaghi ha chiesto la conferma di Brozovic, giocatore però molto gradito anche ad Allegri. Per il momento la Juventus non ha fatto passi ufficiali: il sogno è di agganciare il regista a gennaio a costo zero in vista della stagione 2022-’23, ma in caso di rottura del croato con l’Inter non si escludono sorprese…

OMNISPORT | 28-06-2021 11:56