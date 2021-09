Mercato Juventus: centrocampo da rifare, scambio in arrivo

Il centrocampo della Juventus è il reparto che è più finito nel mirino della critica dopo l’avvio stentato di campionato dei bianconeri. Tra i giocatori più contestati c’è Weston McKennie: lo statunitense non sta convincendo neanche Massimiliano Allegri, ed è considerato cedibile da parte della dirigenza del club torinese.

Secondo i rumors in arrivo dall’Inghilterra, la Juventus starebbe valutando un possibile scambio con l’Arsenal: in cambio del centrocampista a stelle e strisce, dai Gunners potrebbe arrivare Granit Xhaka.

Il capitano della Svizzera, che in estate era stato molto vicino alla Roma di José Mourinho, milita nella società londinese dal 2016, e in passato è stato anche accostato all’Inter. Giocatore di grande personalità, in grado di giocare anche da terzino oltre che da mediano di contenimento, è un profilo che attualmente manca nella rosa bianconera, e nelle prossime settimane potrebbero arrivare novità.

Allegri ha strigliato McKennie dopo la partita contro lo Spezia: “Ci sono giocatori con qualità importanti ma che devono migliorare. McKennie doveva fare minimo quattro gol ed invece ha tirato tre volte alto e una volta l’ha scaricata dietro. Lì fai la differenza: quando arrivi davanti alla porta le campane devono suonare a morto”, le parole del mister toscano a Dazn.

McKennie, nettamente calato rispetto alla scorsa stagione, ha finora giocato tre partite di campionato, restando in panchina contro il Milan.

OMNISPORT | 23-09-2021 23:34