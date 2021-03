Mercato Juventus: incerto il futuro di quattro stelle

In casa Juventus ci sono diversi nodi da sciogliere. La società vuole chiudere al meglio la stagione, conquistando Coppa Italia e lottando fino alla fine per il sogno decimo Scudetto, ma c’è da pensare anche al mercato.

Fabio Paratici avrà tanto lavoro da fare non appena la stagione si concluderà. In particolare, riflettori puntati su quattro assi, tutti alle prese con diverse problematiche e chiamati a decidere il proprio futuro.

Cristiano Ronaldo è abbastanza nervoso ultimamente. Ha ancora un anno di contratto con i bianconeri ma potrebbe anche valutare altre opzioni. Il Real Madrid potrebbe farsi avanti in maniera importante (si parla di una possibile proposta da 25 milioni di euro di stipendio all’anno).

Paulo Dybala, pronto a tornare in campo dopo quasi tre mesi (dovrebbe giocare il Derby della Mole del prossimo 3 aprile), vorrebbe provare a convincere la società a riaprire le trattative per il rinnovo del suo contratto, in scadenza nel giugno del 2022.

Delicata la questione Gigi Buffon. Secondo la Gazzetta dello Sport, il navigato portiere non avrebbe più intenzione di restare a fare panchina alla Juventus. Due opzioni: addio al calcio o avventura altrove da titolare (Parma?).

Infine, c’è un Giorgio Chiellini indeciso sul da farsi. In nazionale, contro l’Irlanda del Nord, ha giocato molto bene. L’idea del ritiro è ancora reale ma in tanti spingono affinché rimanga ancora per un anno.

Sarà un’estate bollente per Fabio Paratici. La Juventus ha intrapreso un cammino che porta al ringiovanimento ma la Vecchia Signora non può permettersi il lusso di perdere troppi assi. Scelte difficili all’orizzonte.

OMNISPORT | 29-03-2021 09:41