Mercato Milan, il Real Madrid gela i rossoneri: proposto uno scambio

Soualiho Meité a centrocampo e Mario Mandzukic in attacco, in attesa dell’ufficializzazione di Fikayo Tomori in prestito dal Chelsea con diritto di riscatto. Questo lo stato dell’arte del mercato di gennaio del Milan, la squadra italiana più attiva tra le big.

Eppure, forti anche dei risultati e di un titolo di campione d’inverno ormai a un passo, la dirigenza rossonera potrebbe anche decidere di non fermarsi a un rinforzo per reparto, provando a realizzare un’altra operazione negli ultimi giorni della sessione, magari per consegnare a Stefano Pioli un’alternativa alla voce esterni difensivi in vista della partenza di Andrea Conti direzione Parma.

Salvo, ovviamente, scenari imprevisti, come quello che potrebbe essere determinato dalle richieste del Real Madrid. Tra i protagonisti della stagione del Milan c’è infatti Brahim Diaz, giovane talento che il duo Maldini-Massara è riuscito a strappare in prestito ai Blancos, ma solo fino al termine della stagione.

L’ex Manchester City si sta integrando sempre di più nella realtà rossonera ed è stato tra i migliori anche a Cagliari, al punto da stuzzicare l’interesse della società proprietaria del suo cartellino che dopo essersi rifiutata di concedere al Milan il diritto di riscatto la scorsa estate sarebbe addirittura tentata dalla possibilità di richiamare subito alla base il proprio talento.

Uno scenario che rischia di spiazzare la capolista della Serie A, i cui dirigenti avevano già in agenda di fissare un appuntamento con gli omologhi del Real per il rinnovo del prestito e magari l’inserimento del diritto di riscatto e alla peggio anche di un controriscatto.

Secondo quanto riporta ‘Defensa Central, però, il Real è preoccupato per l’evoluzione della trattativa con Lucas Vazquez che continua a dire no alle proposte di prolungamento del contratto in scadenza a giugno, al punto da pensare a un clamoroso scambio immediato per evitare di perdere a zero il jolly utilizzato in stagione anche in difesa: Vazquez al Milan a titolo definitivo e Diaz subito di nuovo a Madrid.

I dirigenti rossoneri sono pronti a opporsi, ma gli ultimi giorni di mercato possono regalare sorprese…

OMNISPORT | 19-01-2021 15:35