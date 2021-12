Mercato Milan: prendono corpo due piste per difesa e attacco

24-12-2021 13:30

Con il 4-2 all’Empoli, il Milan ha chiuso il 2021 su note alte, le stesse su cui tutti dalle parti di via Aldo Rossi sperano di iniziare a gennaio l’anno nuovo.

L’augurio però, sia per Pioli che per i tifosi milanisti, è che a sostenere le ambizioni della squadra in campionato vi sia, tra qualche settimana, anche qualche faccia nuova.

I due regali dal mercato per il Milan

Non è infatti un mistero che il club meneghino sia alla ricerca di alcuni uomini con cui puntellare la rosa nei reparti in cui al momento risultano esserci meno alternative.

Uno di questi, causa infortunio di Kjaer, è certamente la difesa (reparto che con l’uscita di scena del danese ha palesato più di qualche lacuna), mentre l’altro è l’attacco, settore che ultimamente ha visto un Pellegri tormentato da diversi guai fisici.

Milan, per la difesa si guarda al Lille

Per quanto riguarda la retroguardia, come riportato da La Gazzetta dello Sport, il Milan avrebbe messo in cima alla lista Sven Botman, centrale mancino di 21 anni tra i protagonisti della vittoria del campionato l’anno scorso.

Dopo Leao e Maignan, l’olandese ex Ajax potrebbe essere il terzo affare effettuato col Lille, squadra con cui però non sarà semplice arrivare ad un accordo immediato per due ragioni: la prima è il prezzo fatto dai francesi (almeno 30 milioni), la seconda è il ruolo centrale che Botman ricopre in squadra e che lo rende difficilmente sostituibile.

L’operazione, dunque, si annuncia complicata in partenza ma non impossibile. Gli ostacoli infatti potrebbero essere aggirati da un lato proponendo una soluzione in prestito oneroso con diritto di riscatto (la stessa con cui sono stati acquistati Kajer e Tomori), dall’altro facendo valere i buoni rapporti tra le parti e avviando in questo modo un’attenta operazione diplomatica.

Per l’attacco rossonero si resta in Francia

Con Botman quindi il Milan ha deciso di volgere per l’ennesima volta il proprio sguardo in terra francese, nazione da dove Maldini potrebbe attingere anche il prossimo attaccante rossonero.

L’idea del “Diavolo” sarebbe quella, infatti, di rimpiazzare la momentanea assenza di Pellegri con un profilo altrettanto giovane e, in questo identikit, rientra perfettamente Randal Kolo Muani, ventitreenne del Nantes già sondato dagli uomini di mercato milanisti in estate prima di opzionare Pellegri.

Autore già di qualche comparsata in Italia (ha fatto alcuni provini con Vicenza e Cremonese), il prezzo di Muani si aggira attorno ai 10 milioni di euro ma il suo contratto è in scadenza a giugno, un elemento questo che potrebbe anche indurre i dirigenti rossoneri ad attendere qualche mese per metterlo sotto contratto gratis ed evitare così eccessivi esborsi.

Decisiva in questo caso sarà la valutazione delle esigenze di Pioli che potrebbe portare invece il Milan a giocare d’anticipo e a fare quell’investimento necessario per portare subito il centravanti a Milano.

OMNISPORT