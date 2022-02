Mercato Milan, su Kessie spunta a sorpresa l'Inter

28-02-2022 15:57

Sembra sempre più lontano da Milano il futuro di Franck Kessie. Il centrocampista ivoriano, autore fino a questo momento di una stagione al di sotto dei suoi standard, pare destinato a traslocare a breve viste le onerose richieste avanzate dal suo entourage per siglare il rinnovo col Milan.

Cessione Kessie, l’ultima indiscrezione

Riguardo alla possibile prossima destinazione di Kessie, nelle ultime ore è uscita un’indiscrezione che avrebbe del clamoroso.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, sulle tracce dell’ex atalantino infatti si sarebbe mossa l’Inter, arcirivale dei rossoneri che punterebbe, se il rumor di mercato fosse confermato, a replicare il colpo a parametro zero messo a segno la scorsa estate con Calhanoglu.

Kessie-Inter, l’ostacolo principale e le condizioni

Va detto subito però che per l’Inter non sarà facile riuscire a mettere nuovamente a segno un acquisto simile.

La richiesta di un ingaggio pari a 8,5 milioni fatta da Kessie al Milan non può essere esaudita nemmeno dai nerazzurri per i quali quindi l’unica soluzione per entrare concretamente in gioco è quella vendere uno dei propri big a centrocampo e, coi soldi guadagnati, puntare tutto sul classe 1996.

Kessie, la posizione del Barcellona

Ora però che l’Inter riesca in questo complicato incastro, Kessiè potrebbe già non esser più disponibile sul mercato.

Su di lui infatti sono vigilissimi i top club europei e, in particolare, il Barcellona di Xavi che, stando a Sport, sarebbe davvero vicino a chiudere l’affare. Per l’Inter dunque, sulla carta, paiono non esserci molte possibilità ma le vie del mercato sono infinite e con un uomo come Marotta al timone delle operazioni tutto potrebbe prendere una piega inaspettata.

