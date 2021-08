Mercato Milan: triplo colpo in arrivo per Stefano Pioli

Finale con i fuochi d’artificio per la campagna acquisti del Milan. Dopo settimane di trattative, è arrivato finalmente il via libera per Alessandro Florenzi, che andrà a rinforzare la batteria d’esterni della rosa a disposizione di Stefano Pioli.

L’ex Psg arriva con la formula del prestito oneroso (un milione di euro) con diritto di riscatto fissato a 4,5 milioni. Pur di liberarsi dalla Roma e raggiungere i rossoneri, l’esterno Azzurro ha rinunciato a una mensilità (circa 400mila euro) da parte della società capitolina.

Fatta per Florenzi, Paolo Maldini e Frederic Massara puntano le loro attenzioni sul centrocampo: il ritorno di Tiemoué Bakayoko è sempre più probabile. Il centrocampista francese, destinato a lasciare il Chelsea perché non rientra nel progetto tecnico di Tuchel, arriva anche lui a Milano in prestito: decisiva l’accelerazione degli ultimi giorni.

I dirigenti del Diavolo incontreranno in giornata gli agenti del giocatore, per capire l’effettiva volontà di adeguare il suo stipendio ai parametri del club rossonero. Se arriverà il sì del transalpino, il Milan abbandonerà la strada che porta a Yacine Adli (Il Bordeaux vuole 10 milioni di euro, troppo), per finalizzare il ritorno di Bakayoko.

Questione attacco: sta facendo rumore nelle ultime ore la decisione di Domenico Berardi di lasciare il Sassuolo. Secondo le indiscrezioni, il giocatore campione d’Europa ha chiesto di essere ceduto per fare il grande salto. Accostato da tempo al Milan, è valutato dagli emiliani 30 milioni di euro: nei prossimi giorni si capirà se i rossoneri tenteranno l’affondo. L’altro club interessato è la Fiorentina, che si farà sicuramente avanti in caso di cessione di Dusan Vlahovic.

OMNISPORT | 19-08-2021 07:22