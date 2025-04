Michael Schumacher, si riaccende la speranza dopo la firma su un casco per beneficenza: l'aiuto di Corinna

Dal Gp del Bahrain una stupenda notizia su Michael Schumacher che ha firmato con l'aiuto della moglie Corinna un casco per beneficenza e che sarà portato in pista da Sir Jackie Stewart sulla pista del Sakhir

Una stupenda sorpresa a una settimana dalla Pasqua. Arriva proprio dal Gran Premio del Bahrain e porta, è proprio il caso di dirlo la firma di Michael Schumacher. No, non avete letto male. C’è infatti la sigla di Schumi su di un casco per beneficenza che sir Jackie Steward indosserà a margine della gara del Sakhir. Fondamentale come sempre l’aiuto al fianco di sua moglie Corinna che ha aiutato l’ex pilota Ferrari, 7 volte campione del mondo di Formula 1, da oltre un decennio oramai lontano dalla scena pubblica dopo quel maledetto incidente sugli sci a Meribel che ne ha ridotto le funzioni vitali.

La presenza di Schumacher in una firma!

Una semplice sigla “MS” con le sue iniziali. Ma che significano tanto. La sua presenza, il suo essere vivo e come recita il claim che ci accompagna e lo accompagna da quasi 12 anni, “keep fighting”, continuare a lottare. C’è dunque la firma di Michael Schumacher in calce su un casco realizzato per un evento benefico che si terrà a margine del Gran Premio del Baharain di Formula 1.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Schumi ha apposto la sua sigla accanto a quella di altri 19 campionissimi viventi della F1 su un casco che verrà indossato dal tre volte campione del mondo, sir Jackie Stewart sulla sua Tyrell con cui vinse il campionato nel 1973. Stewart girerà sul circuito del Bahrain, nel 60° anniversario dal suo debutto nella massima serie del motorsport.

La mano di Corinna ha guidato quella di Schumacher

Al fianco di Michael come un angelo custode c’è sempre lei. Corinna Betsch. E’ stata la mano della moglie a guidare quella di Schumi nell’apporre la sua firma sul casco. Una presenza importante ma sempre discreta quella della signora Schumacher. Lo spirito battagliero di Corinna oltre nell’affrontare da oltre 11 anni a testa alta una situazione complicata, quasi da sola, lo si è visto spesso in questi anni, come nella battaglia legale per l’estorsione fatta alla famiglia sulle immagini trafugate da casa Schumacher dall’ex guardia del corpo, ma anche nel richiamare all’ordine, faccia a faccia, il team principal della Williams, James Vowless dopo alcune dichiarazioni pesanti proprio sulle abilità alla guida di Mick Schumacher.

Sir Jackie Stewart: “Bello avere Schumi ancora tra noi”

“È meraviglioso che Michael possa firmare l’elmetto in questa degna causa, una malattia per la quale non esiste una cura. Sua moglie lo ha aiutato e ha completato il set di ogni singolo campione ancora con noi“

Queste le parole di Jackie Stewart. Il casco con la firma di 20 campioni della F1 ancora viventi sarà poi messo all’asta il cui ricavato sarà devoluto all’organizzazione benefica Race Against Dementia creata proprio dall’ex pilota anni ’70 e baronetto inglese.

Come sta oggi Michael Schumacher

Michael Schumacher ha compiuto lo scorso 3 gennaio 56 anni. Un triste anniversario oramai perchè accomunato quasi indissolubilmente a quello celebrato pochi giorni prima, il 29 dicembre, a quasi 12 anni dal maledetto incidente di Meribel del 2013 che ha tolto per sempre dalla vita pubblica quello che per molti è il più grande campione della F1 moderna.Inutile girarci intorno.

Su Schumacher si sa poco o nulla da diversi anni. Se nei giorni immediatamente successivi all’incidente di Meribel c’erano diverse comunicazioni, ufficiali e non con tante fughe di notizie, col passare del tempo la scelta di mantenere il silenzio da parte della famiglia, Corinna e i figli Gina Maria e Mick, ha di fatto “oscurato” qualsiasi aggiornamento sulle condizioni di Schumi.

La famiglia ha sempre diluito le proprie uscite pubbliche e fornito aggiornamenti molto ridotti, quasi solo attraverso qualche comunicato che tuttavia si è fatto via via più raro per poi diventare “silenzio”. Su Michael ci sono solo non notizie a parte i sempre più rari comunicati ufficiali della famiglia, le poche parole quasi sempre le stesse affidate ad amici, vedi Jean Todt (unico ad aver accesso a casa Schumi) ed ex colleghi del mondo della F1 che raccontano aneddoti sul passato in pista e fuori di Michael, o ancora conoscenti o sedicenti tali, in cerca di visibilità.