Mignolet non fa drammi: "Belgio forte"

Il Belgio, tra le favorite di Euro 2020, non ha certo brillato contro la Grecia, chiudendo l’amichevole con un pareggio deludente. Il portiere Simon Mignolet alla Dernière Heure non fa drammi: “So che tutti ci giudicheranno per il risultato, ma noi abbiamo provato a vincere e loro non hanno rubato il punto anche se la punizione da cui è scaturito il gol del pari è stata generosa. Dobbiamo però stare attenti sulla palle inattive perché non possiamo subire gol in queste situazioni e credo che continuando ad allenarci assieme riusciremo a sistemare ogni dettaglio e saremo pronti per l’inizio dell’Europeo”.

“L’allenatore ha fatto qualche esperimento, alcuni titolari non hanno giocato dall’inizio e quindi credo che la prestazione vada contestualizzata. In una gara ufficiale le scelte sarebbero state altre, ma ora è giusto dare minutaggio al maggior numero di giocatori possibili per essere pronti per il torneo”.

OMNISPORT | 04-06-2021 21:29