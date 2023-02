Terza vittoria consecutiva sempre per 1-0. Pioli si gode il Diavolo guarito ma c'è preoccupazione per il rendimento della giovane stella belga che in estate potrebbe partire.

19-02-2023 09:44

Nel momento peggiore della stagione, il Milan rialza la testa. Tre vittorie di fila (Torino, Tottenham e Monza), sempre con il risultato di 1-0, tanto caro a Max Allegri, fautore del corto muso. Ma c’è anche un caso in seno alla squadra rossonera.

Milan, Pioli torna a sorridere con tre vittorie in stile corto muso

Il Diavolo si è ritrovato. Tre vittorie con tre gol all’attivo e nessuno al passivo. Tre successi per 1-0 in stile corto muso per Stefano Pioli. Era dallo scorso aprile, che il Milan non vinceva tre partite consecutive (allora furono sette). Una bella reazione ad un momento di grande difficoltà.

“Sarei assolutamente felice di vincere tutte le prossime 15 per 1-0”, il lapidario commento del tecnico del Milan Stefano Pioli. Per mantenere la zona Champions League e, soprattutto, affrontare il ritorno della sfida con il Tottenham con il giusto morale, era fondamentale ritrovarsi e, come spesso accade, le vittorie guariscono ogni male.

Milan, il vero problema si chiama De Ketelaere

Il motore del Milan sta tornando a funzionare al massimo della potenza ma c’ un problema: Charles De Ketealare. Il belga, subentrato nel secondo tempo della sfida con il Monza, ha deluso ancora una volta, sprecando una colossale palla gol (l’ennesima della sua sfortunata stagione rossonera). Da ricordare che l’ex Bruges non ha segnato neanche un gol dal suo approdo in rossonero.

Stefano Pioli non ha nessuna intenzione di mollare il belga: “Continui a credere nelle sue qualità, come faccio io. L’importante è che abbia certe occasioni, il gol arriverà. Gli manca solo quello e significherebbe tanto: è giovane e sperava di riuscire a fare subito di più”. Anche il compagno Rafael Leao è certo che, alla fine, mostrerà il suo vero valore: “Sta arrivando…”.

De Ketelaere, adesso il futuro è avvolto nel mistero

Nonostante gli attestati di stima da parte di allenatore e compagni, Charles De Ketelaere sta rischiando molto per quanto riguarda il suo futuro al Milan. Le tante prestazioni negative hanno fatto sorgere più di un dubbio sulle sue reali capacità.

Costato (bonus compresi) circa 35 milioni di euro, potrebbe anche essere ceduto la prossima estate, sempre che ci sia qualcuno disposto ad investire su di lui dopo la mediocre stagione che sta disputando in rossonero. Tutto cambierebbe se dovesse sbloccarsi.