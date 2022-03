Milan, addio Kessié: le alternative e le soluzioni di Pioli

16-03-2022 10:51

Franck Kessié al Barcellona, dalla Spagna arrivano conferme sull’affare. Il centrocampista ivoriano, stando a quanto riporta il quotidiano “Sport”, avrebbe già firmato con il club catalano. Durata e cifre del contratto però non sono ancora note.

Milan, obiettivo rinforzo a centrocampo

Il Milan adesso è costretto a intervenire sul mercato. Il club rossonero è concentrato sicuramente sul campionato e sulla lotta scudetto contro Inter, Napoli e Juventus ma in estate serviranno i giusti rinforzi per continuare a essere competitivi. Si sta ovviamente lavorando anche per la difesa e per l’attacco, ma dopo la notizia di Kessié è diventato il centrocampo il principale reparto su cui concentrarsi.

Milan, le alternative a Kessié

Le alternative a Kessié non mancano di certo. Secondo Todofichajes, il club rossonero ha già l’accordo con Boubacar Kamara del Marsiglia a parametro zero. Un altro nome che da tempo circola è quello di Renato Sanches, in scadenza il 30 giugno 2023 col Lilla: il costo del cartellino si aggira intorno ai 25 milioni di euro. Il Milan ha provato ad acquistarlo già a gennaio, ma senza riuscirci.

Un altro nome caldo è quello di Jordan Veretout, centrocampista della Roma classe 1993 che ultimamente sta trovando poco spazio con Mourinho. I giallorossi chiedono 20 milioni di euro. Occhio anche agli altri “italiani” Ruslan Malinovskyi dell’Atalanta e Nedim Bajrami dell’Empoli: per il primo servirebbe un’offerta da 30 milioni, decisamente più economico il secondo (10 milioni).

Milan, le soluzioni di Pioli

Il prossimo anno, il Milan di Pioli a centrocampo ripartirà ovviamente da Sandro Tonali e Ismael Bennacer, entrambi cresciuti tanto in questa annata. Ci sarà anche Rade Krunic, il jolly del tecnico, così come Adli dal Bordeaux. Nel centrocampo a tre o nel 4-2-3-1 ci sarà spazio per un nuovo giocatore, vedremo su chi punterà il Diavolo.

