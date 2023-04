Milan: bufera su Criscitiello, la frase choc su Leao scatena il giocatore e i tifosi

All’attaccante portoghese e ai supporter rossoneri non sono piaciute le parole del giornalista che per esaltare il giocatore ha suggerito agli avversari di “spezzargli le gambe”

27-04-2023 11:27

Rafa Leao è imprendibile? Allora “spezzategli le gambe”: il suggerimento dato sotto forma di iperbole da Michele Criscitiello agli avversari del Milan ha portato inevitabilmente a un’ondata di polemiche sui social network: a scatenarle lo stesso Leao che ha risposto a Criscitiello su Twitter. Molti, inoltre, i tifosi rossoneri a cui l’esagerazione del giornalista di Sportitalia non è piaciuta e che hanno protestato sul web.

Criscitiello e la frase choc su Leao

Lo straordinario momento di forma di Rafa Leao mette nei guai Michele Criscitiello. Commentando le prestazioni dell’asso del Milan, il giornalista di Sportitalia s’è lasciato andare a una frase choc, dal sapore iperbolico, che è però stata fraintesa da molti tifosi rossoneri, generando polemiche sul web. “Do un consiglio agli avversari del Milan, oramai avete capito cos’è e chi è Leao: appena parte, ma prendetevi un giallo, un rosso, un arancione, spezzategli le gambe!”, le parole di Criscitiello durante la sua trasmissione su Sportitalia. “Quando parte non lo prendi, è una roba micidiale”.

Milan, la protesta di Leao e dei tifosi contro Criscitiello

Le parole di Criscitiello sono state interpretate da molti tifosi del Milan come un invito al fallo violento su Leao. E lo stesso giocatore ha fatto sapere su Twitter di non aver gradito. “Il problema non è chi lo dice, ma chi gli permette di dire questo tipo di cose…”, ha scritto l’attaccante del Milan ripubblicando il video con le dichiarazioni del giornalista.

Alta tensione anche tra i tifosi. “Criscitiello dovrebbe esser radiato dall’albo”, scrive Brucaliffo84 su Twitter. “Di Criscitiello mia madre di 83 anni mi ha detto: ma non lo mettono in galera?”, il commento di Chiara. “Criscitiello è da denuncia!”, attacca ACMilanFR. “Difficile che intervenga su certe questioni: ma qua si è passato il limite. È giornalismo questo? Non ho letto una riga di condanna da parte di nessuno! La categoria ha il dovere di intervenire su”, aggiunge MilanMemories.

Milan, la difesa di Criscitiello

Le reazioni alle sue parole hanno indotto lo stesso Criscitiello a precisare la sua posizione con un nuovo tweet. “Davvero non capite il senso di questo discorso?”, domanda il giornalista. “Leao si ferma solo ‘spezzandogli le gambe’! Perché è un fenomeno. Capisco che nell’epoca dei social e dei siti fatti da ragazzini vale tutto ma cercate di cogliere tutti i 49”.

In difesa del giornalista si schierano alcuni spettatori, anche rossoneri, e i colleghi come Tancredi Palmeri: “Quando al liceo spiegavano la figura retorica dell’iperbole, erano in bagno”, scrive il giornalista, riferendosi a chi ha travisato le parole di Criscitiello.