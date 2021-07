Milan, cessione in vista per far quadrare i conti

Stessa città, stessa strategia. Come i cugini dell’Inter, infatti, anche il Milan per la sessione estiva di calciomercato attualmente in corso ha come obiettivo quello di mettere a segno qualche cessione prima di iniziare a pensare ai colpi in entrata.

Questo piano, almeno inizialmente, prevedeva di creare un buon tesoretto con le partenze di Donnarumma e Calhanoglu. I due però, salutato Milanello a parametro zero, non hanno consentito alla società di via Aldo Rossi di ottenere nulla di quanto auspicato.

Per questo motivo ora, Maldini e Massara stanno provando a intavolare più trattative per cercare di piazzare quei giocatori che, non rientrando nei piani di Pioli, con le loro partenze possono permettere al Milan di far respirare le proprie casse.

In quest’ottica, il discorso meglio avviato è quello che riguarda Jens Petter Hauge. Il norvegese classe 1999, prelevato dal Bodo l’anno scorso per 4,2 milioni di euro, dopo un buon avvio di campionato non ha più trovato spazio nelle rotazioni del tecnico ex Lazio e Fiorentina finendo ai margini della rosa.

Ecco dunque che, pur trattandosi di un talento dal sicuro avvenire, la dirigenza rossonera per far quadrare i conti ha pensato nelle ultime settimane di piazzarlo all’estero, missione questa che sembra ormai avviata a concludersi con successo.

Per l’attaccante scandinavo infatti, dopo l’iniziale interessamento del Wolfsburg, ha cominciato a farsi sempre più forte e insistente il pressing dell’Eintracht Francoforte la cui offerta iniziale tuttavia (8 milioni) non ha riscosso grande interesse da parte del Milan, il cui intento sarebbe quello di ricavare almeno 15 milioni dalla cessione.

Nelle ultime ore però il club della Bundesliga è venuto incontro ai desideri del club rossonero arrivando ad offrire attorno ai dieci milioni, una cifra ritenuta ancora insufficiente ma molto più vicina alle aspirazioni del club meneghino.

Vista la distanza rimanente tra le parti, l’impressione è che con un paio di bonus possa arrivare la tanto attesa fumata bianca, uno scenario questo che, secondo Manuel Veth di Transfermarkt, dovrebbe avvenire nelle prossime ore.

OMNISPORT | 05-07-2021 19:53