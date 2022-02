Milan, che affare: il colpo di mercato arriva a 5 anni di distanza

16-02-2022 09:59

“Oggi a me, domani a te“. Se la questione dell’addio al fiele di Donnarumma tiene ancora banco in casa Milan ed in queste ore si è parlato tanto del suo addio, così come pare certo sarà anche per altri due senatori, Romagnoli e soprattutto Kessie, la società rossonera sta correndo ai ripari proprio sul fronte dei parametri zero. In queste pare aver preso piede una importante trattativa di mercato in attacco da parte di Maldini e Massara per irrobustire il reparto avanzato di Pioli. Tifosi al momento ancora spaccati ma di certo non insensibili al nuovo nome che potrebbe “rilanciarsi” in rossonero.

Milan forte su Belotti: un affare a costo zero

Secondo quanto lanciato ieri da Pedullà a Sportitalia e sul suo sito, Andrea Belotti lascerà al 90% il Torino ed essendo in scadenza di contratto lo farà a parametro zero. Nonostante diverse offerte dalla Premier, ma anche quella del Toronto per fare una coppia da sogno azzurra con Insigne, negli ultimi giorni ci sono stati contatti con il Milan ed il Gallo, voglioso di restare in Italia per continuare a vestire la maglia della Nazionale, avrebbe dato la sua completa disponibilità per andare in rossonero.

Milan-Belotti: 5 anni fa la risposta al rialzo di Cairo

L’innamoramento tra il Milan e Belotti è cominciato ben 5 anni fa nell’estate successiva all’esplosione del Gallo con la maglia granata al termine della stagione da bomber assoluto che lo aveva reso appetibile sul calciomercato. Il Milan all’epoca ci provò ma il presidente del Toro, ieri come oggi, Urbano Cairo sparò alto cercando di monetizzare l’annata magica di Belotti. Qualcosa come 90 milioni che frenarono le trattative fino alla definitiva fumata nera. Belotti restò a Torino. Il Milan virò su un altro pezzo da 90, ma più economico vista l’età, Gonzalo Higuain dalla Juve ma non andò bene e il Pipita dopo una metà stagione deludente finì al Chelsea in prestito.

Belotti al Milan: tifosi spaccati tra entusiasmo e scetticismo

La questione del possibile arrivo di Belotti al Milan la prossima stagione tiene ovviamente banco oggi sui social di marca rossonera. La tifoseria milanista è piuttosto spaccata sulla reale utilità del Gallo che se pur un grande giocatore e a parametro zero viene da diverse stagioni dove il suo fiuto del gol si è appannato con anche qualche problemi fisico, vedi questa stagione. “Scusate, ma #Belotti con questo Giroud e una promessa come Lazetic per un anno vi farebbe schifo? Soprattutto se sistemeranno difesa e centrocampo” si chiede un tifoso.

Il fronte del “no a Belotti al Milan” resta però compatto, qualcuno ironizza: “Se Belotti viene al Milan, anche se a destra mi comprano Antony io li querelo per atti osceni in luogo pubblico. Non ci credo, non voglio crederci”. Ma il partito dei pro-Belotti non demorde: “Belotti al Milan è la cosa più giusta e naturale del mondo…ci spero da sempre è un grande attaccante anche se arriva da un momento no i gol li ha sempre fatti. È milanista vero darebbe l’anima è un capitano. Ci spero tantissimo”.

