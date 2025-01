Milan, Conceicao: “Mio figlio a letto con uno?”. Le accuse di omofobia al tecnico e sui social scoppia la polemica

Scoppia il caso intorno al tecnico rossonero dopo una battuta in risposta a una domanda di mercato di un giornalista: “Mio figlio è uomo veramente”. Sui social arrivano le critiche

Una battuta forse uscita male o a cui il tecnico del Milan, Sergio Conceicao, non ha prestato la necessaria attenzione. E ora si rischia di creare un vero e proprio caso diplomatico con le accuse nei confronti del portoghese che si continuano a moltiplicare nel corso delle ore.

Il commento omofobo di Conceicao

Si parla di mercato nel corso della conferenza stampa del Milan e non solo della sfida contro la Juventus. Per la seconda volta nel giro di pochi giorni, Sergio Conceicao si trova di fronte il figlio in una partita ufficiale ma in questo momento a tenere banco sono le trattative e i possibili affari di mercato visto che mancano poco più di due settimane alla chiusura della finestra invernale. Nel corso della conferenza stampa un giornalista prova a stuzzicare anche il tecnico portoghese sull’argomento provando a parlare di Joao Felix, ma complice l’italiano ovviamente non perfetto di Conceicao la conversazione si trasforma in un mezzo disastro.

Il giornalista prova ad avanzare la sua domanda di mercato in maniera un po’ contorta: “C’era un giocatore che dormiva con suo figlio (Rodrigo, ndr)”. Conceicao prova però a deviare la domanda con una battuta: “Mio figlio a letto con uno? Messa così. Attenzione, lui è veramente un uomo”, dice scherzando il tecnico.

La polemica monta sui social

Le dichiarazioni di Sergio Conceicao, benché scherzose, non sono affatto piaciute e sui social c’è chi ha criticato il tecnico per aver scherzato su un tema così delicato. Probabilmente dietro le sue parole non c’è omofobia ma un tentativo fuori luogo di scherzo con il giornalista. Sono i tifosi del Milan che provano a difenderlo: “Frase infelice che si poteva risparmiare – commenta Paolo – ma non credo che nei fatti sia una persona omofoba”. E ancora: “Immagina moralizzare su un 50enne che ha passato gli ultimi 50 anni sui campi di calcio e non in un college statunitense”. E ancora: “Basta con questo politicamente corretto, avete rotto”.

Ma se i tifosi del Milan si schierano in difesa del tecnico arrivano anche tante critiche: “Questa non è la mentalità di un grande allenatore ma di un troglodita”. E ancora: “Come se non bastassero quelli che abbiamo in Italia, adesso li importiamo pure”.