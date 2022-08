07-08-2022 10:51

Anche la sfida di Vicenza, ultimo test prima del debutto, ha chiarito che il Milan è pronto per il campionato. Il rovescio della medaglia, però, è rappresentato dagli infortuni. Al lungodegente Origi, che non ha ancora giocato neppure un minuto con i nuovi compagni, si sono aggiunti Messias, Giroud e – soprattutto – Tonali. Le condizioni del centrocampista saranno valutate con attenzione nei prossimi giorni, si temono noie muscolari.

Milan in ansia per Tonali: serve un acquisto

Un eventuale lungo stop del regista acuirebbe l’emergenza a centrocampo, reparto in cui il Milan ha a lungo provato a inseguire Sanches, salvo poi virare in extremis su Chukwuemeka: in entrambi i casi, due sostanziali flop, col portoghese approdato al Psg e il gioiellino dell’Aston Villa trasferitosi a Londra, al Chelsea. Adesso un nuovo innesto non sembra procrastinabile e sono tanti i nomi sull’agenda di Maldini e Massara, da Tameze a Sarr, da Fofana a Onyedika. In ribasso, invece, le quotazioni di Frattesi, altro nome accostato al Diavolo nei giorni scorsi.

Sostituto Tonali, ecco il preferito dai milanisti

Tra tutti i profili attenzionati, quello che riscuote maggior credito sembra essere l’unico – probabilmente – che i tifosi del Milan hanno visto direttamente all’opera: Tameze del Verona. Un centrocampista di corsa e sostanza, ma anche di discreta qualità. “Tameze da prendere ieri. Fortissimo”, assicura Allan. “Tameze è un signor giocatore che si sposerebbe benissimo con le esigenze di Pioli al Milan andando a completare il centrocampo con dinamismo e fisicità al momento non presenti”, l’analisi di Liutaio, mentre Marco sbotta: “E ti pareva che il Verona non sparava altissimo per Tameze?“.

Tuttit i nomi per il centrocampo del Milan

Minori entusiasmi scatenano gli altri nomi in ballo, almeno per il momento. Francesco, quasi a malincuore, si accontenterebbe del centrocampista del Lens: “Penso proprio che alla fine dovremo prenderlo, questo Fofana“. MT non è convinto da Sarr, del Tottenham: “Non mi scalda proprio, lo vedo più come un’opzione disperata da fine mercato”. Ale9 ha il suo preferito: “Per me o si prende Onyedika oppure possiamo restare così! Prospetto devastante”. L’Albagioso fa una sintesi spietata: “Tanti nomi, tutti profili completamente diversi“.

