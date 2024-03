Milan-Empoli, moviola: l’arbitro smentito dal Var, l’episodio decisivo

La prova di Sacchi al Meazza analizzata ai raggi X, il fischietto di Macerata ha ammonito cinque giocatori di cui ben quattro della squadra di Nicola

11-03-2024 05:40

Contestato dal Napoli che aveva reclamato un rigore col Genoa nella gara del Maradona due settimane fa, Sacchi era stato invece promosso dalla Can e gli è stata affidata la delicata sfida Roma-Torino, in cui ha superato l’esame tanto da meritarsi ora il Milan impegnato con l’Empoli. Vediamo come se l’è cavata il fischietto di Macerata a San Siro.

Clicca qui per vedere gli highlights di Milan-Empoli

I precedenti di Sacchi con Milan ed Empoli

Sacchi aveva con l’Empoli 4 precedenti con 3 vittorie azzurre ed una sconfitta. Tre erano i precedenti storici con i rossoneri, ed il bilancio del Milan era di una vittoria e due sconfitte.

L’arbitro ha ammonito cinque giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Peretti e Pagliardini, con Colombo IV uomo, Abisso al Var e Di Paolo all’Avar, l’arbitro ha ammonito 5 giocatori, di cui 4 della squadra di Nicola: 24’ Fazzini, 26’ Reijnders, 53’ Pezzella, 65’ Żurkowski, 80’ Cancellieri.

Milan-Empoli, gli episodi da moviola

Questi i principali casi dubbi. Al 40’ l’episodio chiave: l’Empoli sbaglia il movimento difensivo, lasciando campo aperto a Okafor che crossa a rimorchio per Pulisic: sul suo sinistro una deviazione di Luperto spiazza Caprile. Per Sacchi è fuorigioco di Okafor e annulla il gol ma il Var lo corregge, costringendolo a tornare indietro nella sua decisione e a convalidare la rete. Lo svizzero infatti era in linea con gli avversari, tenuto in gioco da Walukiewicz. Corrette le ammonizioni in Milan-Empoli, compresa quella a Fazzini che era diffidato e salterà la prossima gara.