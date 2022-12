31-12-2022 12:30

I propositi di grande rimonta scudetto partono sotto gli auspici sbagliati per il Milan. Sono tante le grane da affrontare per Pioli e Maldini a pochi giorni dalla ripresa del campionato, dai nuovi acquisti che non incidono agli infortuni a getto continuo, per non parlare del preoccupante stallo sui rinnovi dei big. Tutte situazioni che rischiano di incidere pesantemente sul rendimento del Diavolo. Le prove generali in vista del ritorno della serie A, le amichevoli, hanno avuto esiti da brividi per i tifosi rossoneri: 1-2 con l’Arsenal, 1-4 col Liverpool, 0-3 col Psv Eindhoven.

Milan, bocciati i nuovi da CDK ad Adli

Nel test di ieri contro il Psv hanno deluso tutti i nuovi, a cominciare da De Ketelaere che sembra ancora un corpo estraneo al Milan. Fuori fase pure Adli, sostituito al pari del belga dopo 66′ di gioco, mentre non ha inciso più di tanto Dest, schierato a sinistra. Poco più che nullo, poi, l’apporto dato nel finale da Thiaw e Vranckx. Se a questi nomi si aggiunge quello di Origi, infortunato cronico che con la maglia del Milan si è visto finora solo col contagocce, il sospetto che sia stata sbagliata tutta la campagna acquisti tormenta non pochi supporter.

Boom di infortuni per i rossoneri: la lista

Origi che, per giunta, è simbolo insieme a Maignan – ma non solo – di un altro problema scottante del Diavolo, quello legato ai troppi infortuni. Il belga, come detto, non si è praticamente mai visto in rossonero. Il portiere francese sta collezionando un guaio dopo l’altro e il rientro potrebbe slittare chissà a quando. Di Ibrahimovic e Florenzi si sono perse le tracce, mentre preoccupano anche gli stop di Brahim Diaz, Krunic e Messias. Una lista nutritissima e il “stiamo cercando soluzioni” di Pioli non ha rassicurato più di tanto.

Leao, Bennacer e Giroud: grana rinnovi

Dulcis in fundo, la grana rinnovi. Alle due “telenovele” storiche di questa stagione, quella legata al sospirato rinnovo di Leao (il portoghese deve valutare se accettare la proposta da sette milioni a stagione formulatagli dal club) e quella relativa a Bennacer (la proposta del Milan è di quattro milioni, il sì non è ancora arrivato), si è aggiunta una spina ‘fresca fresca’: quella legata al rinnovo di Giroud. Il contratto del francese scade a giugno, l’ex Chelsea si aspettava qualcosa in più dei 2,5 milioni prospettatigli da Maldini e non lo ha nascosto. Un altro problema da affrontare, l’ennesimo per Pioli in questo finale di 2022 ricco di pensieri per il suo Milan.