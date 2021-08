Milan, i tifosi esultano per l'operazione di mercato

Prosegue senza sosta il mercato del Milan sia in entrata, le prossime ore potrebbero rivelarsi decisive per regalare a Pioli l’esperienza di Alessandro Florenzi e la duttilità del centrocampista francese classe 2000, Yacine Adli, sia in uscita. Ceduti Jens-Petter Hauge all’Eintracht Francoforte e Mattia Caldara al Venezia, si lavora per le trovare una sistemazione ad Andrea Conti e Tommaso Pobega, che dovrebbe essere ceduto in prestito. Sulla lista dei possibili partenti c’è anche Samu Castillejo, che ha molti estimatori in patria e, come rivelato dal quotidiano AS, sembrerebbe a un passo dal Getafe.

Castillejo avrebbe accettato il Getafe, il Milan chiede 8-10 milioni

Ieri, il rappresentate di Castillejo, Manuel Garcia Quilon, sarebbe stato avvistato proprio a Getafe per discutere del possibile contratto del suo assistito. Sempre stando a quanto riporta AS, l’incontro avrebbe dato esito positivo, con Castillejo a dare l’ok e pronto a vestire la maglia degli Azulones nella prossima stagione. Toccherà ora ai due club trovare l’accordo. Il Milan vorrebbe incassare una cifra compresa tra gli 8 e i 10 milioni di euro, il Getafe ci pensa. La sensazione è che si possa chiudere a breve.

Arrivato in rossonero nell’estate 2018, dopo una buona stagione con Gennaro Gattuso il laterale offensivo spagnolo è lentamente scivolato dietro nelle gerarchie di Stefano Pioli. Nella passata stagione, l’approdo a Milano di Alexis Saelemaekers ha contribuito a ridurre ulteriormente il minutaggio dell’ex Malaga e Villareal. La cessione è diventata così in breve tempo l’opzione più scontata. Il Getafe lo attende, mentre sui social i tifosi del Diavolo non sembrano così dispiaciuti di vedere partire el Fideo originario di Magala.

Castillejo al Getafe, i commenti dei tifosi del Milan

In tanti commentano favorevolmente la trattativa. C’è chi scrive: “Che sia la volta buona incrociamo le dita…” o ancora: “Magari fosse vero”, “Daje!”. Un tifoso spiega: “Se incassiamo 8 milioni da Castillejo c’è da fare una statua a Maldini, non penso che il Getafe abbia molta liquidità ma se lo prendono come punto fermo forse possono spendere quei 6-8 milioni”, e un altro sembra proprio non apprezzare lo spagnolo e scrive: “La cosa buona e che si è accordato con loro… ora tocca a noi, dai Paolo non stringere troppo, anche gratis è una grande vittoria per noi“.

Non mancano però i tifosi pronti a prendere le difese di Castillejo. Qualcuno lo omaggia così: “Tanto di capello per la professionalità e l’impegno che mette quando viene chiamato in causa. Se andrà via sicuramente non mi dispiacerà, perché a me non è mai piaciuto. Però lo ringrazierò sempre ripeto per il suo impegno e la sua professionalità”, e un altro rossonero twitta: “Un po’ mi dispiace perché se c’è una cosa che Casti non ha mai fatto mancare è aiutare la squadra con corsa e recuperi. Non è un fuoriclasse sicuramente ma una mano alla squadra l’ha sempre data“, e ancora: “Al di là di tutto, se non ti piange il cuore non sei milanista“.

SPORTEVAI | 11-08-2021 15:39