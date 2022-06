Milan, idea Acerbi se salta Botman

23-06-2022 15:23

Il Milan ha perso tantissimo tempo in questo inizio di calciomercato, e dunque rischia di veder sfumare l’acquisto di Sven Botman, difensore del Lille nell’orbita anche del Newcastle, che però ha offerto di più agli ex campioni di Francia.

Con Bremer indirizzato verso l’altra sponda del Naviglio, il Milan potrebbe puntare su un’operazione low cost come l’ingaggio di Francesco Acerbi, in rotta con l’ambiente biancoceleste. Lotito si accontenterebbe di un indennizzo di 800 mila euro, cifra abbordabile per il Diavolo, che in questo modo valuterebbe con calma la ripresa di Simon Kjaer prima di, eventualmente, investire a gennaio.