Milan, il pari non basta ai tifosi: “Sempre il solito problema”

Finisce in pareggio l’atteso derby di Coppa Italia tra Milan e Inter. Dopo il momento difficile in campionato le due squadre confermano anche nella gara d’andata di semifinale di non vivere il miglior momento della loro stagione. I rossoneri giocano meglio, soprattutto nel primo tempo, dove costruiscono un paio di occasioni interessanti ma non riescono a sbloccare il risultato rinviando la qualificazione per la finale al match di ritorno.

Milan: ancora occasioni mancate

Il Milan paga ancora una volta alcune occasioni fallite negli ultimi 16 metri, una situazione che sembra diventata una costante nella stagione dei rossoneri: “Buona partita per intensità e concentrazione. Abbiamo creato abbastanza per portarla a casa ma se non tiri e non segni così, è dura. C’è una pericolosa involuzione realizzata. Mancano qualità e cattiveria”. La pensa allo stesso modo anche Emanuele: “Il pareggio può anche andare bene ma abbiamo avuto 6-7 occasioni da gol e almeno un paio andavano trasformate. Serve cattiveria davanti”.

Il mancato rosso a Lautaro Martinez

A scatenare la polemica sui social è anche l’ammonizione comminata a Lautaro Martinez per un fallo ai danni di Maignan. Per molti il calciatore argentino doveva essere espulso: “Per come hanno interpretato i falli quest’anno, è sempre rosso. Se è rosso a metà campo, lo deve essere anche per fallo sul portiere”.

Milan, Romagnoli fuori per infortunio

Sui social i tifosi del Milan sono anche preoccupati per l’infortunio subito da Alessio Romagnoli nel corso del primo tempo. La squadra di Pioli già deve fare i conti con l’emergenza in difesa e ora perde un altro pezzo. Infortuni che sono stati una costante in questa stagione rossonera: “Era da un po’ che non si infortuna qualcuno, pareva arroganza da parte nostra tutta questa salute”.

La pensa allo stesso modo Axel: “Era da un po’ che non si rompeva qualcuno, ed ecco Romagnoli. Io sono davvero stanco di tutta questa sfortuna che ci perseguita, ma soprattutto della situazione opposta dell’Inter. A loro non si rompe mai nessuno. Quanto mi piacerebbe giocarmi un derby ad armi pari”.

