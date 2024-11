Milan-Juventus, sfida anche sul mercato: chi è il nuovo Rabiot che piace ad entrambe

Stasera si affronteranno in campo a San Siro ma il duello tra rossoneri e bianconeri si sposta anche fuori in vista della riapertura delle liste

Dal campo al mercato. Milan-Juve è una sfida infinita. Oggi tocca alle due squadre affrontarsi nel big-match di San Siro ma, in vista della riapertura delle liste, si profila anche un altro duello. Sia Fonseca che Motta hanno puntato i riflettori su Ayyoub Bouaddi, centrocampista classe 2007 del Lille. Considerato uno dei migliori giovani prospetti internazionali, Bouaddi resta il primo obiettivo del club rossonero già dalla precedente estate. Con Paulo Fonseca, attuale allenatore rossonero e mentore del giocatore, il Milan spera di avere un vantaggio decisivo per portarlo a Milano ma, il talento dell’Under 21 francese, è fortemente voluto anche dalla Juventus.

Ayyoub Bouaddi, un centrocampista completo e versatile

Bouaddi si distingue per le sue qualità tecniche e fisiche. Centrocampista centrale, può giocare sia davanti alla difesa che come mezzala. È noto per la sua capacità di recupero palla, precisione nei passaggi e velocità palla al piede.

Nonostante non sia un goleador, sa rompere le linee avversarie con accelerazioni e lanci precisi. Per molti, Bouaddi è un mix tra Sergio Busquets, per intelligenza tattica e fisicità, e Adrien Rabiot, per eleganza e gestione del gioco.

Ayyoub Bouaddi, le origini e l’ascesa al Lille con Fonseca

Cresciuto nel Creil, Bouaddi è passato al Lille, dove ha trovato spazio grazie a Paulo Fonseca, che lo ha fatto debuttare nella scorsa stagione in Conference League. Il punto di svolta è arrivato il 2 ottobre 2024, quando, nel giorno del suo 17° compleanno, è stato schierato titolare contro il Real Madrid, contribuendo alla vittoria per 1-0. Da quel momento, è diventato uno dei giovani più osservati in Europa.

Ayyoub Bouaddi, la valutazione di mercato e la concorrenza

Attualmente, il Lille valuta Bouaddi tra i 25 e i 30 milioni di euro, una cifra che potrebbe aumentare nei prossimi mesi, anche grazie alle sue prestazioni con l’Under 21 francese. Il Milan ha già provato ad acquistarlo tra gennaio e l’estate 2024, ma senza successo.

Tuttavia, grazie ai buoni rapporti con il Lille (vedi gli affari Leão, Maignan e lo stesso Fonseca), i rossoneri sperano di avere un vantaggio rispetto ai concorrenti, che includono club come Juventus, Arsenal, Liverpool e Chelsea.

Proprio i bianconeri, stanno aumentando il rimpianto per non aver rinnovato il contratto a Rabiot, autore di una doppietta in nazionale francese contro l’Italia.

Ayyoub Bouaddi, il fattore Fonseca per sbloccare l’affare

Un elemento chiave per sbloccare l’affare del Milan è Paulo Fonseca, l’allenatore che ha lanciato Bouaddi al Lille. La stima reciproca tra i due potrebbe rappresentare un’arma in più per convincere il giovane talento a scegliere il progetto rossonero.

Il Milan, infatti, vuole migliorare la sua fase di interdizione per rimpiazzare l’infortunato Bennacer e vede in Bouaddi una pedina fondamentale per il futuro del centrocampo.