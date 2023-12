Milan, l’idea Dia torna di moda: rottura con la Salernitana dopo le parole di Iervolino

Ieri il presidente granata ha attaccato alcuni giocatori con un messaggio che pareva indirizzato proprio al senegalese: il centravanti potrebbe partire a gennaio, i rossoneri possono approfittarne

15-12-2023 13:00

Giornalista professionista, specializzato in calcio e pallanuoto, cura anche la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

La Salernitana potrebbe liberarsi di Boulaye Dia nel prossimo mercato di gennaio: il senegalese è uno dei giocatori verso i quali era indirizzato lo sfogo del presidente granata Danilo Iervolino, che ieri ha attaccato duramente la squadra. L’attaccante potrebbe fare le valigie e il Milan sarebbe pronto ad approfittarne.

Milan, per il mercato di gennaio torna l’idea Dia

Il nome di Boulaye Dia torna d’attualità per il Milan. Il centravanti senegalese, rivelazione dello scorso campionato di serie A con 16 reti e 6 assist, sarebbe nuovamente ai ferri corti con la Salernitana, che potrebbe decidere di cederlo nel prossimo mercato di gennaio. Il club rossonero, che aveva già pensato a Dia nello scorso mercato estivo, potrebbe dunque approfittare della situazione.

Salernitana: lo sfogo di Iervolino e la rottura con Dia

Le origini della rottura tra Dia e la Salernitana risalgono alla scorsa estate, quando il club granata decise di non accontentare il senegalese, desideroso di trasferirsi in una squadra di maggiore prestigio. In campo le prestazioni di Dia sono state altalenanti (4 gol per lui finora), ma tutta la Salernitana – ultima in classifica – non ha certamente brillato nel girone di andata.

Ieri il presidente dei campani Danilo Iervolino ha attaccato pesantemente la squadra. “Ci sono giocatori che non amano Salerno e la Salernitana, non vogliono restare – ha detto il numero uno del club granata – . Sono qui ma vorrebbero stare altrove, loro hanno disatteso tutti gli impegni”. Parole, quelle di Iervolino, che suonano come un messaggio diretto proprio a Dia.

Milan, quanto costa Dia della Salernitana

Ma quali sono gli ostacoli per Milan, alla ricerca di un centravanti, all’eventuale acquisto di Dia? Stabilito che la Salernitana ha tutta l’intenzione di cedere il giocatore, il problema riguarderebbe esclusivamente la valutazione del suo cartellino. La Salernitana ha riscattato Dia dal Villarreal la scorsa estate per 12 milioni di euro, fissando nel contratto una clausola rescissoria di 25 milioni di euro. Data la situazione tra giocatore e club, non è escluso che i rossoneri possano strappare uno sconto alla Salernitana.