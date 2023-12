Europa League: i pericoli del sorteggio per Roma e Milan, Atalanta già agli ottavi

Un po' di rammarico per le italiane che dovranno passare per i playoff. Ecco quali sono le potenziali insidie per le nostre due squadre coinvolte

15-12-2023 09:34

Giornalista pubblicista. Per Virgilio Sport scrive principalmente di calcio italiano, che non esita a definire ancora "il più bello del mondo" alla faccia dell'esterofilia imperante. E' talmente appassionato di stadi che li ha scelti come argomento per la sua tesi di laurea

Da ieri sera abbiamo finalmente bene in testa il quadro della situazione di Europa League. Tra le italiane c’è chi, grazie alla qualificazione col primo posto, si può godere l’accesso diretto agli ottavi di finale e chi invece dovrà subire un supplemento di fatica. L’Atalanta può attendere e concentrarsi unicamente sul campionato mentre Roma e Milan dovranno stare attenti ai playoff. Ecco le possibili avversarie delle due azzurre con le minacce da evitare.

La data del sorteggio e il calendario dei playoff

Né Roma né Milan possono essere davvero contente di dove si trovano. I giallorossi avevano tutte le possibilità per vincere il proprio girone mentre i rossoneri avrebbero chiaramente preferito di gran lunga continuare l’avventura in Champions. Ma questa è la realtà e dovranno guardarla in faccia per scoprire cosa riserva lunedì alle ore 13 con il sorteggio di Nyon che svelerà tutte le sue carte. Le date dei playoff, invece, sono fissate per il 15 febbraio (andata) e per il 22 dello stesso mese (ritorno).

Le possibili avversarie del Milan

C’è il Friburgo che lo scorso anno abbiamo visto contro la Juventus e che è ottavo in Germania. Poi il Marsiglia che consentirebbe al Milan di riabbracciare Ringhio Gattuso anche se forse sarebbe meglio evitare dato lo stato di forma dei transalpini. Pure lo Sporting Lisbona non sarebbe una passeggiata. Tra le francesi ci sono altre due possibili opzioni certamente migliori: il Rennes e il Tolosa con quest’ultima che ha la stessa proprietà del Diavolo. Sparta Praga e Qarabag andrebbero invece bene a Pioli.

Le possibili avversarie della Roma

Pure la Roma ha di che mangiarsi le mani. Le possibilità che i playoff non siano proprio una cosa semplicissima ci sono, sebbene i giallorossi abbiano a disposizione le armi giuste per andare avanti come fatto pure lo scorso anno quando si arresero solo in finale. Galatasaray, Benfica e Feyenoord costituiscono le minacce più serie. Lens, Braga e Shakthar sono squadre insidiose ma un gradino sotto alle tre già citate. La soluzione migliore sarebbero gli svizzeri dello Young Boys.