Milan, l'ultima beffa arriva sui social: un like fa infuriare i tifosi

20-12-2021 09:02

L’amarezza per la dolorosa sconfitta interna nello scontro diretto col Napoli sarà dura da smaltire: tanta la delusione dei tifosi per come sono andate le cose e soprattutto per quel gol annullato a Kessie che ancora non ha messo d’accordo tutti gli esperti e i moviolisti. Al danno di un ko sanguinoso, però, si aggiunge anche la beffa di uno sfottò fastidioso. A far arrabbiare i fan del Diavolo è un grande ex, quel Calhanoglu che oggi brilla con l’Inter e che rimanere un nervo scoperto sull’altra sponda milanese.

Il like di Calhanoglu al gol di Elmas fa infuriare i tifosi del Milan

Tutto nasce da un post su Instagram dell’account 433, un profilo molto attivo sul calcio nazionale e internazionale e che vanta moltissimi follower. Dopo la vittoria del Napoli ha pubblicato la foto di Elmas a tavola che mangia una pizza per esaltare il gol decisivo del macedone a Milano e tra le migliaia di like c’era anche quello di Calhanoglu. Ovviamente non è passato inosservato, scatenando una bufera sui social.

Fioccano reazioni veementi dei milanisti che attaccano il loro ex centrocampisti, ma al di là delle numerose offese si registrano anche tanti rimpianti: “Ripeterò allo sfinimento che con tutto l’odio che posso provare: Calhanoglu nel nostro gioco era fondamentale. Andato via e sostituito con il nulla” o anche: ” Errore MADORNALE della dirigenza lasciare andar via Calhanoglu“. C’è chi ironizza: “Ma Pioli quando lo fa entrare Calhanoglu? Come si fa a tenerlo fuori in partite come queste? Uno che tira da fuori servirebbe..” mentre i tifosi interisti godono: “Calhanoglu più interista di Prisco ahhahahhahaha quanto li odia ahhahahhahah non ha tutti i torti,ha sprecato un paio d’anni con quelli lì” e infine: “Il tuo like è pura poesiaaaa”

