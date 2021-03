Milan, la gioia dei tifosi: “Simbolo di questa squadra”

Un pareggio che vale come una vittoria. Il Milan dimostra di poter reggere il campo, e anche qualcosa in più, contro una superpotenza come il Manchester United. La formazione di Stefano Pioli gioca una prestazione sontuosa, rischia di perdere, ma fino all’ultimo secondo di gioco non molla mai la presa e trova il gol del pareggio grazie a Simon Kjaer. Un gol che dimostra la forza di volontà di una squadra che Pioli ha saputo plasmare secondo i suoi dettami e di cui può andare una volta di più orgoglioso.

Episodio discusso

I social come al solito si concentrano soprattutto sulle sviste arbitrali, e la gara tra lo United e il Milan non fa eccezione a questa regola. Nella prima parte del match viene annullato un gol a Kessie che rimane molto dubbio: “Altro episodio arbitrale dubbio contrario a un italiana. Strano, ultimamente non è mai successo, ma si sa l’importante è non fischiare i rigori alla Juve”. Anche Emanuele è molto critico: “Annullare questo gol è un delitto. Usate il Var responsabilmente per cortesia, che così si rovinano le partite”.

Gol annullati e decisioni che proprio non piacciono ai tifosi del Milan che recriminano: “E’ come Milan-Arsenal – commenta Ste – l’arbitro deve farci fuori”. Alessandro è ancora più arrabbiato: “E’ una farsa. Arbitro indecente e corrotto, Uefa indecente e corrotta come sempre”. Anche il famoso Dj Ringo, fan rossonero, si lamenta sui social: “Magari perderemo e usciremo ma non puoi rubare un gol a Franck Kessie, validissimo e fischiare sistematicamente pro United”.

Occasioni sprecate

All’Old Trafford il Milan gioca una buonissima partita ma i rossoneri non riescono a sfruttarle: “Non sta piovendo a Manchester – dice Nicholas – sono solo le nostre lacrime per non aver fatto ancora gol. O in alternative le lacrime per la prestazione di Leao”. Mentre Ale si affida a una citazione degli 883: “E’ la dura legge del gol, fai un gran bel gioco però”. Anche Donnie è preoccupato dal poco peso offensivo della squadra di Pioli: “Risultato a parte preoccupa la totale mancanza di concretezza davanti e i blackout difensivi”.

Orgoglio europeo

Il palcoscenico dell’Old Trafford evoca bellissimi ricordi per i tifosi del Milan, ma anche un presente che certifica il ritorno dei rossoneri nel grande calcio come spiega anche un fan: “Che bello assistere a una partita europea, in uno stadio storico, contro un avversario del nostro rango”. Anche Barbara è orgogliosa della prova dei rossoneri nella prima parte di gara: “Non so come finirà ma che orgoglio questa squadra che non sembra neanche essere decimata. Peccato non aver concretizzato quanto di buono visto fino a ora”.

SPORTEVAI | 11-03-2021 20:55