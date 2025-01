Milan, la provocazione di Conceiçao e le novità su Leao scatenano il web

Prima della conferenza stampa il tecnico ha lanciato un messaggio per stimolare i rossoneri, conquistando i tifosi. Delusione per le parole sul recupero del portoghese

Sergio Conceiçao sta lentamente conquistando i tifosi del Milan: lo si capisce dalle reazioni sul web alla provocazione che il tecnico ha lanciato nei confronti dei giocatori rossoneri, poco prima della conferenza stampa di oggi. Delusione, invece, per le parole sul recupero di Leao.

Milan, la provocazione di Conceiçao ai rossoneri

Al lavoro sul campo, Sergio Conceiçao sta accompagnando quello motivazionale, per restituire certezze e fiducia ad un Milan vittima di continui alti e bassi durante la gestione Fonseca. In conferenza stampa l’allenatore portoghese ha parlato della finale di Supercoppa con l’Inter e del suo rapporto con Simone Inzaghi, ma s’è soffermato poco sul rapporto con i suoi giocatori. In precedenza, invece, aveva lanciato loro quella che è sembrata una provocazione, ai microfoni di Radio Serie A.

Conceiçao e le responsabilità dei giocatori del Milan

“Noi facciamo il nostro lavoro – ha detto Conceiçao -, i giocatori devono capire che non sono bambini, sono uomini. L’allenatore si prende le sue responsabilità fuori per tutti e io le prenderò; ma dentro lo spogliatoio tutti si devono prendere questa responsabilità. Tutti siamo responsabili. Loro anche sono degli uomini, io ho già cinque figli…”.

Una sferzata per chiedere ai rossoneri di essere all’altezza del blasone del Milan. “Loro devono capire che sono una squadra come il Milan, devono essere all’altezza di questo grandissimo club, della sua storia ed essere professionisti al massimo. Dopo sono io a prendermi tutte le responsabilità”.

Milan, Conceiçao conquista i tifosi

Le parole dei Conceiçao hanno riscosso grande successo sul web tra i tifosi del Milan. “Grinta, carattere, determinazione: gasa il Comandante”, il commento di Ricky. “Più chiaro di così, ora tocca veramente ai giocatori. Non hanno più alibi…”, aggiunge Leonardo. “Così parla un allenatore”, il commento di Giuseppe. “Tutto giusto e sacrosanto, ma per mettere in pratica tutto ciò, serve che la società sia sempre con il tecnico – fa notare Christian -. Sempre, senza neanche porsi il problema di chi abbia ragione. Ogni decisione del mister va difesa”.

La delusione dei tifosi per le parole su Leao

Differenti, invece, le reazioni dei tifosi del Milan alla notizia data da Conceiçao riguardo a Rafa Leao, che non ha ancora recuperato pienamente dall’infortunio muscolare rimediato ormai due settimane fa. “Non so se Leao sarà disponibile, oggi pomeriggio decideremo”, le parole del tecnico, seguite dalla delusione sui social dei milanisti. “Marcus Thuram e Leao stesso infortunio, uno ci ha messo due giorni, l’altro quasi un mese…”, il commento di LeoMilanista. “Sarebbe importante anche solo se entrasse a partita in corso”, scrive Jack. “Leao a partita in corso solitamente è utile quanto la tattica di Pioli nei derby”, ribatte Antoportaci. “Senza Leao perdiamo tantissimo”, il parere di Guglielmo. Badre, invece, crede che quella di Conceiçao sia stata pretattica: “Strategia, Rafa ci sarà lunedì”.