Milan-Udinese, la polemica della vigilia coinvolge una riunione su Zoom: la replica delle testate online

Un articolo di Repubblica crea il caso nell’ambiente Milan: i rossoneri avrebbero cercato di convincere le testate online a non scoraggiare i tifosi. Immediate le repliche

Ultimo aggiornamento 04-11-2023 19:43

Una riunione per provare ad essere tutti dalla stessa parte. In casa Milan nasce un caso con le parole di Repubblica che in un articolo pubblicato oggi scatena un po’ di scompiglio alla vigilia della gara tra Milan e Udinese. Le ultime uscite della squadra di Pioli non sono state positive e c’è chi ha parlato di crisi.

Repubblica: l’invito del Milan alle testate

Nell’articolo di Repubblica pubblicato oggi arriva una sorta di accusa al Milan che avrebbe cercato di rasserenare l’ambiente attraverso un incontro “virtuale” con le testate online che seguono il club rossonero. Nell’articolo si legge: “Giovedì in una singolare riunione via zoom, i responsabili dei siti web di informazione sul Milan sono stat invitati a non veicolare notizie che possano scoraggiare i tifosi”.

La replica dei siti “rossoneri” in un comunicato

Non si è fatta attendere la replica delle stesse testate chiamate in casa da Repubblica. E nel corso della giornata è arrivato un lungo comunicato sulla vicenda firmato da tutte le testate che seguono regolarmente il Milan.

La riunione tra parte dell'ufficio stampa, i siti e i content creator che seguono le vicende rossonere rientra nel più ampio programma di confronti che da anni permette alle nostre realtà di mantenere qualitativamente alto il nostro standard di informazione. Un'informazione che è pleonastico definire indipendente, sia nei momenti di grande entusiasmo sportivo sia in quelli di maggiore difficoltà. Inutile nascondere che stupisce la modalità in cui una notizia (vera) venga veicolata ponendo l'accento su una (presunta) coercizione che mai si è verificata. E che comunque presuppone anche una sudditanza psicologica da piatte dell'informazione digitale rossonera. Questo comunicato è pensato per difendere un operato che in 14 anni ha rappresentato un baluardo nell'evoluzione dell'informazione digitale.

Milan: il caso Zoom si sposta sui social

La notizia è rimbalzata immediatamente sui social. Tanti tifosi del Milan sono convinti che in questo momento ci sia una voglia di provare a creare un clima difficile intorno al Milan con lo stesso Pioli che ha parlato di un gruppo più unito che mai. “Continuo a non credere a mezza riga di quello che scrive Repubblica, ormai sia sta toccando veramente il fondo”, dice Andrea. Ma c’è anche chi mette in discussione la replica delle testate online: “Ammettono che c’è stata la riunione, io tengo a fidarmi più di Repubblica che di loro”.