Una prova d’autorità, una vittoria ed una prestazione che dicono di più dell’1-0 con cui si chiude il derby di Milano. L’Inter domina, non nel punteggio come fatto in occasione della gara di Supercoppa ma con una prestazione che ha messo alle corde un Milan che pare sempre di più in totale crisi di identità e forse anche di idea.

Inter: tutti pazzi per Lautaro Martinez

Ancora una volta Lautaro Martinez. La vittoria del Mondiale sembra aver dato una carica in più all’attaccante argentino che nel derby contro il Milan scende anche in campo con la fascia da capitano e i tifosi sembra amare sempre di più questa versione del calciatore: “Non potevamo chiedere capitano migliore”. I commenti dei tifosi nerazzurri sono tutti per lui: “Gol vittoria nel derby con la fascia da capitano addosso, semplicemente Lautaro Martinez”. Per i fan affidare la fascia da capitano al giocatore argentino servirà per dare ancora più fiducia al giocatore: “Ci sta letteralmente trascinando. Un giocatore clamoroso. Un vero top e meglio che ve lo mettete in testa”.

Inter, Inzaghi resta sempre l’osservato speciale

Dopo alcune prestazioni sottotono, i tifosi dell’Inter hanno spesso criticato Simone Inzaghi. Anche ora dopo la vittoria del derby con i nerazzurri che rimangono al secondo posto in classifica alle spalle del Napoli, la fiducia nei confronti del tecnico sembra essere ancora a tempo: “Simone Inzaghi è leggermente progredito – scrive Mattia – è riuscito a non perdere un derby di campionato. Prossimo step: non perdere derby decisivi per lo scudetto”. Mentre Mattia è ancora più critico: “Ha tenuto a galla fino al 96’ un Milan incapace di fare un solo tiro in porta”.

Inter, segni di rinascita di Lukaku e quel gol annullato

Nell’Inter che continua a dare l’inseguimento al Napoli torna a brillare anche Romelu Lukaku. Il giocatore belga è stato protagonista di un ottimo spezzone di partita dopo aver preso il posto di Dzeko: “L’ho visto in crescita – dice Maestro – ci deve dare una mano anche lui in questo finale di stagione”. Ma al centro del discorso c’è soprattutto il gol annullato per un fallo su Thiaw: “Per me il gol era regolare, si tenevano entrambi”, sostiene Max. La pensa allo stesso modo anche Bare: “Il gol di Lukaku era validissimo. La trattenuta è reciproca. Lo scorso anno quello di Giroud invece hanno detto che andava bene”.