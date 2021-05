Milan, like al post di Bonucci fa infuriare i tifosi

Galeotto fu Instagram e quel like. Ancora una volta i social si rivelano un’arma a doppio taglio per i giocatori. Un commento, un “mi piace” piazzato qua e là sotto alcuni post può creare dei problemi specie quando lo fai ad un giocatore di una squadra rivale, ancor peggio la Juventus in lotta fino all’ultima giornata per la Champions, sei in scadenza di contratto e finisci con l’essere additato dalla tua stessa tifoseria di essere un mercenario. Sta succedendo in queste ore in casa Milan per l’ennesimo caso social che riguarda un uomo di mercato peraltro in attesa di un rinnovo alquanto difficile.

Calhanoglu, like alla coppa di Bonucci

Non si tratta di Donnarumma, altro oggetto del contendere contrattuale in casa Milan. Bensì di Hakan Calhanoglu. Il turco, non nuovo a casi social finiti sotto i riflettori, ha messo un like alla foto di Bonucci con la Coppa Italia. Il difensore della Juventus, come tutti i bianconeri, aveva postato una foto celebrativa della vittoria della coppa con l’Atalanta nella finale di Reggio Emilia, accompagnato dal messaggio: “Quando il bianconero si unisce al dorato è sempre un gran bel buongiorno…”.

Calha si è lasciato scappare un “mi piace” di troppo che evidentemente nella sua situazione in bilico al Milan, tra rinnovo e partenza, non è stato molto gradito dalla piazza rossonera. Soprattutto perchè il turco, tra le varie possibili destinazioni, è stato accostato da radio mercato proprio alla Juventus che ha messo sugli occhi anche su un altro milanista in scadenza, proprio Gigio Donnarumma.

Tifosi Milan contro Calhanoglu: “Non deve giocare domenica!”

Come detto, i tifosi del Milan non l’hanno presa bene. “Prima valuta di andare a giocare in Qatar e poi mette mi piace al post di Bonucci…giorni intensi per il nostro leader 10” scrive polemicamente un tifoso del Milan, “è una ca..ata ok, magari è amico di Bonucci, quel che volete…ma Calhanoglu si è dimostrato (ormai diverse volte) veramente un co…ne. Vai in Arabia Hakan” scrive invece più drasticamente quest’altro supporter, altri si spingono più in là arrivando a chiedere a Pioli di non farlo giocare nel match decisivo per la Champions, in lotta proprio con la Juve, a Bergamo: “Se Pioli ha le palle contro l’Atalanta non fa giocare Calhanoglu, perché questo clown ha la testa da altre parti, ed è già un separato in casa”.

SPORTEVAI | 21-05-2021 09:28