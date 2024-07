Milan: Lukaku, Chalobah e Chuckwuemeka, tre colpi made in Chelsea

Dal bomber del Belgio, eliminato ieri da Euro 2024, alle piste che portano al centrocampista e al difensore dei Blues: si scalda l'asse Milano-Londra

Contatti continui tra Milan e Chelsea, società intenzionate ad imbastire una tripla operazione direzione Milanello. La squadra rossonera, affidata alle idee di Paulo Fonseca, ha bisogno almeno di un acquisto per reparto, mentre i Blues devono necessariamente far quadrare i conti, dopo le spese folli degli ultimi anni. Dall’obiettivo Lukaku, alternativa a Zirkzee, alla possibilità di aggiudicarsi le prestazioni sportive di Carney Chukwuemeka e Trevoh Chalobah, il cui identikit corrisponde ai profili tracciati da Cardinale e Furlani.

Calciomercato Milan, affare Lukaku: cifre e tempistiche

Il Milan vuole Romelu Lukaku. Per esperienza, qualità e conoscenza del calcio italiano, il centravanti belga è l’obiettivo numero uno per l’attacco rossonero, dopo le problematiche registrate nell’affare Zirkzee. La dirigenza di via Aldo Rossi, infatti, non ha nessuna intenzione di pagare le commissioni richieste dall’agente Kia Joorabchian, che non scende sotto il tetto dei 15 milioni di euro. Risorse che andrebbero a sommarsi ad una clausola rescissoria di 40 milioni, che finirebbero nelle casse del Bologna. Validi motivi che hanno spinto il Diavolo a spostare il proprio mirino verso l’ex centravanti di Inter e Manchester United, rientrato al Chelsea dopo il prestito alla Roma.

Anche nel caso di Lukaku, si parte da una richiesta di base di 40 milioni, la cifra a cui era fissato il riscatto nel contratto stipulato con il club della famiglia Friedkin. Il tandem Ibrahimovic-Fonseca vorrebbe riportare Lukaku a Milano alle stesse condizioni della Roma, puntando su un prestito oneroso (da circa 6 milioni di euro, ndr), per poi ridiscutere l’acquisto a titolo definitivo nell’estate 2025. Modalità che non convincono e non accontentano il Chelsea, che vorrebbe liberarsi dell’ingaggio e del cartellino del belga, eliminato ieri da Euro 2024.

Un Europeo che finisce per “drogare” anche le tempistiche della trattativa, che vede spettatore interessato il Napoli di Antonio Conte. Non è un mistero, infatti, che il manager salentino sia fortemente interessato al classe ’93, che ha un contratto fino a giugno 2026 con la società londinese. I partenopei, però, devono prima risolvere la grana Osimhen, ecco perché il Milan ha fretta di anticipare la concorrenza e chiudere l’operazione entro la metà del mese di luglio, quando finiranno verosimilmente le vacanze estive di Romelu Lukaku.

Lukaku e i vantaggi del Decreto Crescita

Romelu Lukaku è più di un’opportunità di mercato, soprattutto per i club italiani. I vantaggi del Decreto Crescita, recentemente abolito dal Governo, sono ancora validi per quanto concerne il giocatore belga, approdato alla Roma dopo aver lasciato l’Inter. Un eventuale trasferimento in rossonero, infatti, consentirebbe a Cardinale e soci di risparmiare un tesoretto non indifferente, con particolare riferimento allo stipendio percepito annualmente da Lukaku.

Dovendo rispettare un contratto con la Roma fino allo scorso 30 giugno, Lukaku risulta “fiscalmente” residente in Italia anche nel 2024. Rispetto ai 10 milioni all’anno guadagnati al Chelsea, l’ingaggio del 31enne è sceso in Serie A a 7,5 milioni netti. Cifra importante, ma senza dubbio più abbordabile per i rossoneri.

Milan, Carney Chukwuemeka e Trevoh Chalobah nel mirino

Il Chelsea pensa a sfoltire la rosa di Enzo Maresca, tra calciatori in esubero ed elementi che non fanno parte del progetto tecnico del nuovo manager dei Blues. Tra questi, ci sono sicuramente Carney Chukwuemeka e Trevoh Chalobah, entrambi legati al club di Londra fino al 30 giugno 2028. Due profili che interessano non poco al Milan di Paulo Fonseca, che sistemerebbe così in un colpo solo centrocampo e difesa, in attesa di ulteriori sviluppi sul mercato.

Una doppia operazione che potrebbe anche essere slegata dall’affare Lukaku, qualora si dovessero allungare i tempi per l’attaccante belga. Il centrocampista inglese, nato in Austria, ha collezionato appena 12 presenze, 2 gol e un assist all’ombra di Stamford Bridge nella passata stagione, considerando tutte le competizioni. Capace di interpretare più ruoli in mezzo al campo, è una mezzala con caratteristiche spiccatamente offensive, accompagnate da una struttura fisica importante, come testimoniano i 187 centimetri d’altezza. I rossoneri, concentrati sul francese Fofana, seguono con grande attenzione la pista che conduce al classe 2003. Per intenderci, l’ideale alternativa a Loftus-Cheek.

Per il reparto difensivo, che ha perso un leader come Simon Kjaer, il Milan sta pensando seriamente al 25enne Chalobah, che vanta già 80 apparizioni con la prima squadra dei Blues. Nell’ultimo campionato, però, appena 13 gettoni per lui, meno di 1.000 minuti giocati. La valutazione iniziale corrisponde a 20 milioni di euro, cifra che la dirigenza milanista non vuole mettere sul piatto. Anche qui, l’ipotesi prestito non dispiace. È in uscita e il Chelsea sta provando ad inserirlo come contropartita tecnica in una serie di trattative. È successo con il Newcastle nel corso del mese di giugno, con Maresca che vorrebbe regalarsi lo svedese Isak, gioiello dei bianconeri. C’è da battere la concorrenza di West Ham e Manchester United, che hanno chiesto informazioni senza presentare offerte ufficiali.