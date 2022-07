Milan, Maldini pesca il nuovo Tomori: i tifosi aspettano altre sorprese

08-07-2022 10:13

Il Milan continua a guardare al futuro. La società rossonera segue la sua strategia che prevede una grande attenzione verso i giovani talenti che non sono ancora esplosi. Maldini e Massara hanno dimostrato di essere molto bravi a scovare gioielli in giro per l’Europa, e ora dall’Inghilterra si parla dell’interessamento per Japhet Tanganga.

Milan: occhi su Tanganga, lanciato da Mourinho

Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky, il Milan avrebbe cominciato a informarsi su Japhet Tanganga. Il difensore classe 1999 ha trascorso quasi tutta la sua carriera con la maglia del Tottenham ma nell’ultima stagione ha giocato soltanto 11 partite per un minutaggio complessivo di 740 minuti. Gli inglesi potrebbero essere così disponibile per una cessione sulla base di un prestito con obbligo di riscatto con gli Spurs che valutano il giocatore circa 25 milioni di euro.

Il calciatore inglese è stato lanciato in prima squadra da Josè Mourinho. La sua ascesa tra i “grandi” è stata registrata nella docu-serie di Amazon Prime, All Or Nothing. Il suo debutto in Premier League è arrivato nel gennaio del 2020, quando a causa di tantissime assenze lo Special One decise di schierare il giocatore come terzino destro.

I tifosi del Milan approvano la scelta

Tra i tifosi del Milan c’è grande fiducia per le scelte di Maldini e Massara che negli ultimi anni hanno dimostrato di aver un grande fiuto per i giovani talenti. E tanti fan rossoneri approvano: “E’ un giocatore molto interessante – scrive Sacco – Sarebbe una mossa perfetta per un elemento di completamento del reparto. Il ragazzo ha un bel telaio”. Anche Massi la pensa allo stesso modo: “Sono d’accordo, ricordo che il ragazzo era già nel mirino a gennaio, può essere una soluzione interessante magari con un prestito con diritto”.

De Ketelaere e Ziyech: le speranze dei tifosi

In questo momento però tutte le attenzioni dei tifosi sono rivolte ad altri colpi che il Milan potrebbe piazzare. Tutti gli sguardi sono rivolte alle trattative per il belga Charles De Ketelaere e Hakim Ziyech. “Il Milan prova ad andare all-in per Ziyech (prestito con obbligo) – rivela il giornalista Simone Cristao – alza l’offerta per De Ketelaere e vuole scoprire il bluff del PSG su Sanches”. Un all-in di mercato che però trova molti dubbi tra i milanisti. “Sarebbe troppa grazie – scrive Nicola – ma penso che ne arriverà soltanto uno”. Mirco commenta: “Per ora sono solo parole, importanti saranno i prossimi giorni ma per come si sta facendo non arriverà nessuno”. Mentre Luca fa notare: “Con la conferma di Messias non ha senso che prendano Ziyech”.

