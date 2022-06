25-06-2022 22:12

Sfumato Sven Botman, il Milan si rigetta sul mercato alla ricerca dell’innesto giusto per la retroguardia di Stefano Pioli. Il centrale olandese del Lille è, infatti, ormai un nuovo giocatore del Newcastle, che verserà nelle casse del Lille qualcosa come 40 milioni di euro (37+3 di bonus) e ha convinto il giocatore, che per diverso tempo ha provato a far valere la propria voglia di accasarsi in rossonero. Ecco, dunque, che come alternativa, sul taccuino di Maldini e Massara è tornato a scalare le gerarchie di preferenze, l’ex rossonero, Francesco Acerbi.

Acerbi, i fattori della possibile scelta del Milan

A rivelare il ritorno di fiamma del Milan per il centrale della Lazio anche l’esperto di calciomercato, Manuele Baiocchini, che spiega come la possibilità di un suo ritorno in rossonero non sia da escludere. Oltre a una necessità numerica, infatti, l’acquisto di Acerbi sarebbe importante per una questione di liste. Ecco perché, più che una vera alternativa a Botman, l’italiano sarebbe una soluzione da tenere a mente. La trattativa ancora non è entrata nel vivo, con la dirigenza rossonera ad aver avviato i contatti solo con l’entourage del giocatore, ma non con il club di Claudio Lotito.

Milan, tifosi non convinti su Acerbi

Come rivelato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, le alternative potrebbero essere rappresentate da Arthur Theate del Bologna, o Malick Thiaw dello Schalke 04. Intanto, però, sui social, le nuove voci sul possibile arrivo di Acerbi in rossonero, fanno emergere la delusione dei tifosi. Qualcuno scrive: “Cosa vi dicevo qualche settimana fa? Piuttosto mi tengo Romagnoli che alte patatine” e ancora: “Mi tengo tutta la vita Romagnoli”, “Mmazza che idea di ….”, “Preferisco giocare solo con Tomori“, “Acerbi fa più buchi di uno scolapasta”, “No sense. Tengo Gabbia. O Romagnoli. O prendo Thiaw che costa 8 mln”.

