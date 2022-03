Milan nel segno di... Allegri, ma i tifosi hanno una richiesta

19-03-2022 23:00

Il Milan supera il Cagliari all’Unipol Domus si riprende il primato solitario in classifica, rimette tre punti tra sé e il Napoli e sei dall’Inter. Nel primo tempo, il Milan ci prova, ma Giroud e Brahim Diaz si divorano il vantaggio, poi tocca al palo negare la rete a Kessiè. A decidere il match è una gran girata di Bennacer dal limite che, al 59′, fulmina Cragno dopo la sponda a centro area di Giroud. Nel finale, la traversa salva Maignan sul colpo di testa di Pavoletti, dopo che l’occasione monumentale sprecata da Calabria, dopo una corsa di cinquanta metri, conclusa centralmente su un Cragno immobile.

Il Milan di “horto muso” fa sognare i tifosi

L’ennesima vittoria per 1-0 della stagione, la terza consecutiva dopo quelle con Napoli ed Empoli, tratteggia un Milan alla… Allegri, capace di mantenere inviolata la porta e ottenere il massimo con il minimo scarto. Sui social, tanti tifosi rossoneri sottolineano la cosa. C’è chi scrive: “11 vittorie in stagione di “corto muso” si… ma solo perché i nostri non sanno come si segni davanti la porta”, e un altro commenta: “Il Milan vince ancora una volta di corto muso dopo aver sprecato l’impossibile, ma l’Unipol Domus è sbancata! Decide il golazo di Bennacer al 60′: rossoneri a +6 sull’Inter e a +3 sul Napoli“, e anche: “Horto muso…e godo“.

Milan, i tifosi chiedono più concretezza

Un neo alla capolista, i tifosi però lo trovano e, in tanti, oltre a sottolineare la prova maiuscola di Bennacer, rimarcano le difficoltà nel chiudere le gare. Un tifoso twitta: “Che sofferenza, quanti gol sbagliati! Ma….salutate la capolista!!!”, e un altro bacchetta: “Bennacer! Monumentale, immenso, Bennacer! La squadra ha giocato bene, grande partita, ma abbiamo sprecato troppi gol e a volte lo paghi. Forza ragazzi!”.

Ma anche: “Ragazzi non si possono sbagliare tutti quei gol!!! Comunque grandi 3 punti fondamentali!!!!”, e poi: “Poteva finire anche con 5 gol di scatto ma va bene così, prossima volta più cinici per favore, evitiamo sta sofferenza. Immenso Bennacer”, “Partita da chiudere prima. Tante occasioni buttate al vento, per una volta la beffa finale non arriva. Prestazione monumentale di Bennacer”, conclude un supporter del Diavolo.

SPORTEVAI