Milan, parole Ibrahimovic sulla conferma di Pioli scatenano i tifosi sul web

L'ex bomber da Gedda lascia aperta la porta per la permanenza del tecnico sulla panchina rossonera, la maggioranza dei fan si augura che non sia vero

09-03-2024 10:40

Le voci di dentro dicono che Cardinale sogni De Zerbi, che Furlani vorrebbe Thiago Motta e che Ibra tifi per Antono Conte: tutte soluzioni che darebbero per scontato l’addio al Mlan da parte di Stefano Pioli ma sarà davvero così? Fermo restando che solo risultati importanti (leggasi vittoria dell’Europa League e secondo posto in campionato) pare possano rimettere in sella l’attuale allenatore, a spiazzare tutti sono state le parole di Ibrahimovic.

Il diktat di Cardinale aveva colto nel segno

Nei giorni scorsi era stato di tutt’altro tenore il patron di RedBull, Gerry Cardinale: “Io e Ibra non siamo soddisfatti, qualcosa cambierà l’anno prossimo”. Parole che sembravano indirizzate proprio a Pioli (e forse anche a Furlani).

Ibra spiazza tutti con le parole su Pioli

Ieri però proprio Ibra ha rimesso la pulce nell’orecchio a tutti dicendo da Gedda, dove si trova per vedere il Gp di F1: “Pioli cosa deve fare per la riconferma? Deve continuare come sta facendo, sta facendo un buon lavoro e siamo felici di lui”. Verità o solo parole di circostanza?

Fioccano le reazioni sui social: “Percentuale di verità? Per me Under 30%” e poi: “Se l’unico modo per essere confermato è vincere l’ Europa League, Under 0%” e anche: “0% e lo sanno tutti..chissà perché solo i non milanisti tifano per una sua conferma” e ancora: “A sto punto speriamo che perdano il derby” oppure: “vabbe sarà obbligato a dire così” e anche: “Cosa deve fare Pioli? Andarsene per il bene di tutti i tifosi rossoneri”.

I tifosi rossoneri non si fidano delle parole di Ibrahimovic su Pioli

Il web è scatenato: “Sento la puzza di bugia atomica sin da qui. Uno come Ibra non può che voler vedere il Milan vincente e così non va bene, lo sa in primis lui” e anche: “gasa, l’ha già esonerato” e poi: “Una domanda semplicemente surreale, tifano per farlo rimanere. Ibra perfetto, non poteva dire altro”, oppure: “Buon lavoro? Buon lavoro? Ma siete tutti ciechi? Le partite sono tutte uguali, stessi errori tattici SEMPRE, ormai ci conoscono e hanno preso le contromisure, ma il caro Pioli non cambia niente o non sa cambiare niente”

C’è anche chi ci crede: “Miei cari pseudo-tifosi milanisti del PioliOut, dovete impazzire! Ibrahimovic è uomo di campo e di spogliatoio, sa valutare il lavoro di un tecnico e soprattutto i numeri. Nel 2024 8 V 2 P 2 tra Campionato e EL. Battute Roma, Lazio e Napoli. Avanti con Pioli” e infine: “Lo rinnovano al 100%. Poveretti quelli che non l’hanno ancora capito, mettetevi l’anima in pace sennò per giugno vi serve un trapianto di fegato. Questo siamo e questo rimarremo ancora per un bel po’. Un bel mediano, una punta giovane e l’anno prossimo si lotta per il 2 posto”