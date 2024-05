Milan, addio a Pioli: arriva l'omaggio social dei calciatori rossoneri

Bennacer, Theo Hernandez, Reijnders e Calabria hanno salutato il tecnico dopo l'ufficializzazione del divorzio dal club: "silenzio" social da Leao, Maignan e Giroud

Era il 20 ottobre 2019 quando il primo Milan targato Pioli scese in campo: finì 2-2 col Lecce a San Siro, segnarono Çalhanoğlu e Piatek. In campo c’erano dal primo minuto Rafael Leão e Theo Hernández, gli unici di quella squadra a militare ancora oggi nel Milan. Oggi, dopo l’addio, i giocatori rossoneri non hanno mancato di dedicare un saluto al tecnico delle ultime cinque stagioni.

Pioli-Milan, una cavalcata lunga cinque anni

Sono passati cinque anni, uno Scudetto, il ritorno in Champions e una semifinale persa proprio contro l’Inter. Un percorso in rossonero, quello dell’allenatore emiliano, che trovò una inaspettata “spinta” dopo la pesante sconfitta in casa dell’Atalanta: quel 5-0 del 22 dicembre 2019 rappresentò un tracollo storico per Pioli, eppure da lì il Milan seppe ripartire. La dirigenza prese atto del fallimento di un progetto tecnico: arrivarono Ibrahimovic, Kjaer, Saelemaekers, Rebic trovò sempre più spazio, partirono Suso che Piatek. Da quel momento sarebbe iniziata una lunga cavalcata, che avrebbe portato il Milan a vincere il campionato: il lavoro di Pioli verrà ricordato come uno dei più longevi nella storia del Diavolo. In totale, 239 partite, 130 vittorie, 57 pareggi e 52 sconfitte.

Pioli, il saluto di Theo Hernandez e Bennacer

In attesa dell’ultima partita di domani, in cui la Curva riprenderà a farsi sentire e molto probabilmente riserverà un salito speciale al tecnico. Cosa che hanno iniziato a fare i calciatori del Milan via social, una volta ufficializzato il divorzio dal club rossonero. Primo fra i calciatori è stato Bennacer, altro “pretoriano” di lunga data: “Grazie di tutto Mister!”, il messaggio dell’algerino. A lui si è aggregato Theo Hernandez, che in una stories Instagram pubblicata sul proprio profilo ufficiale ha scritto: “Grazie mister per tutto quello che hai fatto per me e questo Milan. Ti auguro tutto il meglio per il tuo futuro”.

Reijnders e Calabria omaggiano Pioli

Nel corso del pomeriggio anche Tijjani Reijnders, che in una stories Instagram pubblicata sul proprio profilo ufficiale ha scritto: “Grazie di tutto mister! Ti auguro il meglio per il tuo futuro”. Una stories con un video strappalacrime di ringraziamenti è stata pubblicata invece dal capitano rossonero Davide Calabria, che ha ripercorso i successi e le emozioni degli ultimi anni. Saluti e omaggi al tecnico uscente che durante tutta la giornata hanno inondato il web rossonero, che ha ringraziato Pioli per il lavoro e i risultati ottenuti in questi anni. Un pensiero ricambiato, stando al comunicato ufficiale del Milan, in cui si legge che “i tecnico rivolge un pensiero speciale ai tanti tifosi che hanno sostenuto il Milan in questi anni, dimostrando un attaccamento incondizionato”.

