Milan, più che al mercato si deve pensare ai rinnovi

Il calciomercato invernale del Milan può dirsi praticamente chiuso. È stato lo stesso Direttore Sportivo rossonero, Friederic Massara, ad annunciarlo ieri sera prima del Derby di Coppa italia vinto poi all’ultimo secondo dall’Inter di Antonio Conte grazie ad una magistrale punizione di Christian Eriksen. Queste le sue esatte parole ai microfoni della RAI:

“Riteniamo di essere al completo, Dalot ha dimostrato di poter giocare benissimo come terzino sinistro. Ci riteniamo al completo, poi mancano cinque giorni alla fine del mercato, vedremo se ci saranno delle opportunità”.

A meno che non capiti l’occasione per acquistare un Vice-Theo Hernandez, dunque, il mercato in entrata nonn vedrà altri colpi da qui all’estate.In particolare, le occasioni di cui si sta parlando sono due: come riferisce questa mattina Tuttosport, i nomi che girano sono sempre quelli di Vina del Palmeiras e Nuno Mendes dello Sporting Lisbona, interessanti ma comunque molto costosi per le casse rossonere in questo periodo.

Più che sul mercato in entrata, l’attenzione della dirigenza milanista è concentrata sui rinnovi di contratto dei giocatori in scadenza. In particolare, i più impellenti sono i rinnovi di Hakan Calhanoglu e Gianluigi Donnarumma, entrambi in scadenza in estate. Il primo, dopo il braccio di ferro dei mesi scorsi, sembra essersi convinto a rimanere in rossonero e quindi la questione dovrebbe essere quasi chiusa. Per quanto riguarda il prolungamento del giovane portiere si dovrà ancora lavorare sulla maxi richiesta di Raiola e sulla famosa clausola rescissoria che l’agente di Gigio vorrebbe inserire nel nuovo contratto.

Dopo di che, si passerà a discutere con gl ialtri giocatori, tra i quali Kessie e Davide Calabria, entrambi in scadenza nel 2022 ma desiderosi di continuare a giocare per i colori del Diavolo.

OMNISPORT | 27-01-2021 14:36