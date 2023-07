Hislop perde i sensi prima di Milan-Real: l'ex West Ham sviene in diretta tv

Rischiava di tramutarsi in tragedia l'amichevole tra Milan e Real: l'ex portiere e commentatore di Espn Hislop è crollato a terra in diretta tv

24-07-2023 12:41

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio che racchiude un turbinio di emozioni. Sì, il pallone è una cosa seria. E io adoro raccontarne la grande bellezza.

Attimi di paura si sono vissuti poco prima dell’inizio dell’amichevole di lusso tra Milan e Real Madrid allo stadio Rose Bowl di Pasadena. L’ex portiere di West Ham e Newcastle, Shaka Hislop, oggi commentatore di Espn, è crollato a terra in diretta tv mentre stava parlando. Le immagini del suo malore sono diventate subito virali sul web: per fortuna, da quanto si apprende, “si è ripreso ed è cosciente”.

Malore per Shaka Hislop prima di Milan-Real Madrid

Hislop si trovava a bordo campo, dove stava curando il pre-partita per l’emittente americana insieme al collega Dan Thomas. All’improvviso il 54enne ex numero uno di squadre come West Ham, Newcastle e Portsmouth ha iniziato a barcollare per poi cadere rovinosamente a terra, sparendo così dall’inquadratura. Thomas è stato il primo a provare a soccorrerlo, in attesa dell’arrivo dei medici.

All’intervallo l’aggiornamento sulle condizioni di salute di Hislop

A fine primo tempo è stato Dan Thomas a fornire aggiornamenti sulle condizioni di salute di Hislop, tranquillizzando tutti e in particolar modo la famiglia. Sui social, infatti, il video rimbalzava di bacheca in bacheca. “Il mio amico Shaka non è qui, ma ho buone notizie – ha detto il telecronista di Espn -. È cosciente, sta parlando e penso che sia anche un po’ imbarazzato per quanto accaduto, visto che si è scusato abbondantemente. Ovviamente è presto per fare qualsiasi tipo di diagnosi, ma la cosa importante è che sia cosciente e che siamo riusciti a parlare anche con la sua famiglia”.

Dan Thomas gave an update on Shaka Hislop’s condition. Shaka is “conscious and talking” and has been tended to by medics 🙏 pic.twitter.com/B3mlEsxUfw — ESPN FC (@ESPNFC) July 24, 2023

Chi è Shaka Hislop: il portiere che scelse di giocare con Trinidad e Tobago

Inglese di nascita, ha scelto di difendere i pali di Trinidad e Tobago, con cui vinse anche una medaglia di bronzo nell’edizione del 2000 della Concacaf Gold Cup. Dopo aver iniziato la carriera col Reading, nel 1995 è passato al Newcastle, quindi l’avventura più importante con la casacca del West Ham, club in cui tornerà nel 2005-2006 dopo la parentesi al Portsmouth. Prima di appendere i guantoni al chiodo si è concesso anche un’avventura negli States (2006/2007) tra le fila dell’FC Dallas.