Milan, resta incerto il futuro di Brahim Diaz

14-02-2022 20:12

Nonostante rimanga una parte fondamentale nello scacchiere di Stefano Pioli, Brahim Diaz non sta rendendo al massimo fino a questo punto della stagione. Non tanto da un punto di vista tattico, ma gli si riconosce un’evidente lacuna in termini di gol e assist.

Tuttavia i rossoneri hanno enorme fiducia nello spagnolo, e potrebbero decidere di ridiscutere il suo futuro ben prima dell’estate del 2023, termine nel quale scadrà il prestito biennale dal Real Madrid. Negli accordi il club rossonero vanta un diritto di acquisto da 22 milioni di euro, mentre le Merengues hanno un controriscatto da 27 milioni. Secondo calciomercato.com, il Diavolo potrebbe anticipare l’acquisto definitivo del suo numero 10 già al termine di questa stagione.

