Milan scatenato, due nomi caldi per l'attacco e assalto al terzino

Si apre ufficialmente la sessione estiva di mercato: tra gli obiettivi prioritari del Milan c’è la ricerca di un sostituto di Hakan Calhanoglu, un giocatore in grado di agire alle spalle della prima punta nel 4-2-3-1 che ha in mente Stefano Pioli.

Il ruolo è cruciale e la dirigenza rossonera vuole chiudere in fretta l’ingaggio per metterlo a disposizione di Pioli il prima possibile. Secondo Tuttosport, sono due i nomi caldi delle ultime ore: il primo è quello di Josip Ilicic dell’Atalanta.

Il trequartista sloveno è in uscita dalla Dea ed è da tempo nel mirino del Diavolo, ma resta la distanza in merito alla valutazione del giocatore, che i bergamaschi lasceranno partire per non meno di 8 milioni di euro. L’altro nome è quello di Mikkel Damsgaard della Sampdoria, il gioiello danese che si è messo in luce agli Europei.

Il classe 2000 può giocare sia sulla fascia sinistra sia dietro la punta ed è l’identikit perfetto per Stefano Pioli. Il presidente della Samp Ferrero, che ha investito 6 milioni di euro per l’acquisto del giocatore un anno e mezzo fa, potrebbe essere convinto inserendo nella trattativa una contropartita tecnica (Andrea Conti) per abbassare i costi dell’affare, anche se l’operazione è tutt’altro che semplice.

Oltre all’attacco, spunta un nuovo nome per la difesa: secondo le indiscrezioni il Milan avrebbe messo nel mirino Gabriel Gudmundsson, terzino sinistro svedese da tempo nel mirino del Napoli.

Il giocatore, che coprirebbe il ruolo di vice Theo Hernandez, è valutato 5 milioni di euro circa. Nella scorsa stagione ha giocato nel Groningen in Olanda, collezionando 23 presenze e 5 assist.

OMNISPORT | 01-07-2021 10:25