Milan, sterzata in attacco: scambio di stelle con il Barcellona

Milan alla ricerca di un grande nome per la sostituzione di Hakan Calhanoglu: secondo le indiscrezioni in arrivo dalla Spagna, i rossoneri stanno valutando il possibile ingaggio di Philippe Coutinho, trequartista del Barcellona offerto al club meneghino dal suo agente.

Il fantasista brasiliano arriva da un anno molto difficile, in cui nella prima parte di stagione ha giocato molto poco, e nella seconda è rimasto bloccato da un grave infortunio al ginocchio. Il nazionale verdeoro è a caccia di un rilancio: pagato 135 milioni circa per prelevarlo dal Liverpool 3 anni fa, ha ora un valore di appena 30 milioni di euro.

Secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo Marca, i rossoneri starebbero valutando un possibile scambio con l’ormai ex capitano Alessio Romagnoli, chiuso a Milano da Tomori, appena riscattato dal Chelsea.

L’affare potrebbe prendere quota ma resta l’ostacolo dello stipendio esagerato di Coutinho, che si aggira intorno ai 12 milioni di euro l’anno. Una cifra esagerata, che il brasiliano dovrà ridurre al massimo a 4 milioni di euro per poter vestire il rossonero.

Il Diavolo sta valutando in queste ore anche un’altra stella in cerca di rilancio, il colombiano James Rodriguez, in uscita dall’Everton dopo l’addio di Carlo Ancelotti. Rodriguez ha ancora un anno di contratto, e un valore di mercato di circa 10 milioni di euro: anche lui come Coutinho dovrebbe ridursi il pesante ingaggio per poter giocare in Italia.

OMNISPORT | 28-06-2021 14:40