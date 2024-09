Milan, Theo eguaglia gol Maldini: la risposta dell'ex capitano infiamma il web

Il mancino francese raggiunge un record prestigioso con i rossoneri. Il botta e risposta sui social tra lui e l'ex storico capitano dei diavoli

Ventinove reti in 5 anni con il Milan, giocando da terzino, ma c’è chi ci ha messo 4 lustri in più. Theo Hernandez è sempre di più nella storia rossonera: il mancino francese ha eguagliato un record di gol pesantissimo, con la rete del 2-0 segnata al 41′ contro il Lecce, raggiungendo l’ex storico capitano e bandiera del Milan, Paolo Maldini. Il giocatore ha poi immediatamente dedicato un post al suo idolo, nonché ex dirigente del club che cinque anni fa lo portò a vestire proprio la maglia rossonera. Non si è fatta attendere la replica di Maldini che ha infiammato i tifosi sui social.

Maldini, l’incontro nel 2019 a Ibiza con Theo Hernandez

Era l’estate del 2019 quando il terzino francese, considerato ormai uno scarto del Real Madrid, ha svoltato la sua carriera. Un incontro di pochi minuti in un bar di Ibiza, tra Maldini e Theo Hernandez, ha concesso al terzino francese di approdare in rossonero per la prima volta.

Raccontò in passato Theo Hernandez: “Se ho firmato per il Milan è stato in gran parte grazie a lui. Ero molto vicino a firmare per un altro club, il Bayer Leverkusen, ma ha ribaltato tutto. È venuto a trovarmi in vacanza a Ibiza. Abbiamo parlato di calcio, ho sentito subito che il Milan era il posto giusto. Mi ha detto molte cose buone sul mio gioco e sui miei progressi. Non c’è riferimento migliore per il mio ruolo e per il Milan”.

Milan, Theo Hernandez è già nella storia del club

Reduce dallo scottante caso del cooling-break, Theo Hernandez ha quasi messo a tacere tutte le critiche ricevute, dimostrando di avere abilità fuori dal comune. La velocità è il suo asso nella manica, le accelerazioni mettono in difficoltà i reparti difensivi delle squadre avversarie, e la sua freddezza sotto porta lo rende un amante del gol, qualità non scontata per un difensore.

Nella gara contro il Lecce, il terzino sinistro ha segnato la rete del 2-0 ed ha raggiunto quota 29 reti in maglia rossonera. Poco dopo la gara ha pubblicato un post celebrativo con tanto di tag ironico per il suo idolo Maldini: “Vittoria e 29 gol con il Milan: felice di eguagliare il mio idolo Paolo Maldini !! FORZA MILAN”.

Maldini, la risposta a Theo Hernandez infiamma il web

“Grande Theo. La piccola differenza è che io ci ho messo 25 anni. A te ne sono bastati 5, sei speciale.” La risposta della storica bandiera del Milan, Paolo Maldini, a Theo Hernandez sui social ha poi acceso i commenti dei tifosi: “Ora facci vincere 5 Champions, come il nostro idolo”. C’è chi scrive: “Ora resta un’ultima cosa da fare come il tuo idolo: rinnova e resta qui a vita!” E ancora: “Non andartene mai, solo così verrai ricordato a vita come Maldini”. C’è poi chi bacchetta: “Per me avrai anche fatto 29 gol e resti fortissimo ma, al netto dei fatti, il tuo gesto del cooling break dimostra come tu Maldini non lo potrai mai raggiungere a livello di spessore di sentimenti e comportamenti.”

C’è poi chi attacca: “Sei forte Theo, ma il tuo gesto del cooling break ti ha macchiato per sempre“. E ancora: “Di Maldini hai poco o nulla, per ora solo i gol ma nient’altro”. E infine: “Una volta c’era un capitano, oggi un forte terzino sinistro che resterà tra gli ammutinati del Milan”.