Milan tra rinnovi e Meité: come procede il mercato invernale

Come per la maggior parte dei club europei, anche per i rossoneri del Milan questa sessione di calciomercato invernale è all’insegna del risparmio. Solo colpi low-cost oppure occasioni di mercato arriveranno a rinforzare la rosa di Stefano Pioli.

Per quanto riguarda il Milan, primo colpo di questo strano gennaio di trattative è Soualiho Meité, in arrivo dal Torino. L’operazione si è conclusa con la formula del prestito con diritto di riscatto, per un’operazione complessiva da circa 10 milioni di euro. Il Milan pagherà al Torino 500mila euro in questa sessione di mercato per il prestito oneroso di Meité, con riscatto fissato a circa 8 milioni, a cui sommare un milione e 500mila euro di bonus. Bel colpo per il centrocampo di Pioli, che anche dati i tantissimi infortuni e problemi in mezzo al campo sarà molto contento di poter contare su un giocatore esperto e che già conosce la Serie A.

Oltre al mercato in entrata, Maldini e Massara devono pensare anche ai rinnovi, e in questo senso il principale è quello del trequartista turco Hakan Calhanoglu, in scadenza in estate. L’incontro che c’è stato nella giornata di mercoledì ha confermato la volontà di voler trovare una soluzione per il rinnovo del trequartista, anche se c’è ancora una certa distanza tra le parti. Il giocatore, consapevole della sua forza e della sua importanza all’interno della squadra, continua a chiedere 5 milioni netti all’anno più bonus, una cifra che i rossoneri non sono disposti a raggiungere. Si sta continuando a trattare, ma la sensazione è che il clima sia molto più disteso rispetto a qualche settimana fa, e che l’intesa potrà trovarsi intorno ai 4 milioni più bonus.

In questa stagione, il numero 10 rossonero ha collezionato 24 presenze in tutte le competizioni, totalizzando 6 reti e 9 assist.

In tutto ciò si cerca ancora un vice-Ibrahimovic e un difensore centrale che possa dare un cambio affidabile a Romagnoli e Kjaer.

OMNISPORT | 14-01-2021 20:56