Milan-Verona, moviola: Valeri ne indovina poche, il Var Mariani anche

La prova dell'arbitro romano a San Siro analizzata ai raggi X da Massimiliano Saccani della Domenica Sportiva

05-06-2023 10:24

Era una delle gare più complicate dell’ultima giornata di serie A sulla carta: in ballo c’era la possibile salvezza del Verona opposto a un Milan che voleva chiudere alla grande la stagione nel giorno dell’addio al calcio di Ibrahimovic. ll designatore Rocchi pertanto aveva scelto un arbitro esperto come Valeri, che dopo il rientro dall’infortunio sembrava aver recuperato la forma di un tempo ma come se l’è cavata il fischietto romano nel successo dei rossoneri?

Milan-Verona, i precedenti di Valeri con le due squadre

E’ stata la 37esima volta di Valeri col Milan tra Serie A e Coppa Italia: erano 23 le vittorie rossonere, 5 i pareggi e 9 le sconfitte. Inoltre è stata la terza volta che Valeri ha diretto una partita tra Milan e Verona: in precedenza una volta è finita in pareggio, una volta ha vinto il Diavolo.

Milan-Verona, Valeri ha ammonito cinque giocatori e ne ha espulso uno

Assistito da Giallatini e Preti, con Volpi IV uomo, Mariani al Var e Muto all’Avar, l’arbitro Valeri ha ammonito cinque giocatori, di cui uno della squadra di Pioli: 49’ Magnani, 60’ Sulemana, 61’ Cabal, 77’ Depaoli, 89’ Theo. Espulsio al 62’ Bocchetti. Recupero tempo: 2’ 1T, 6’ 2T.

Milan-Verona, i casi da moviola

Questi i principali casi dubbi. C’è un rigore iniziale reclamato dal Milan per intervento di De Paoli su Krunici. Al 44′ Brahim Diaz anticipa Ngonge che poi lo colpisce in maniera netta in area. Valeri non fischia, ma richiamato dal Var al monitor cambia idea e assegna il penalty ai rossoneri. Al 56′ Ngonge lanciato a rete viene anticipato dall’uscita di Maignan fuori dall’area. Proteste del Verona. Al 62′ Valeri si avvicina alla panchina gialloblù per ammonire il tecnico Bocchetti, espulso poi per le reiterate e veementi proteste. Al 74′ Leao colpisce di testa a botta sicura e Faraoni respinge con un braccio. Per Valeri però non è rigore per distanza ravvicinata e mancato aumento del volume del corpo.

Milan-Verona, Saccani trova gli errori di Valeri

A fare chiarezza è Massimiliano Saccani. Alla Domenica sportiva l’ex arbitro dice: “In merito all’intervento su Krunic da parte di De Paoli ho molti dubbi, poteva essere rigore. Veniamo al penalty assegnato al Milan: c’è una palla che spiove in area, Ngonge commette un errore sbagliando il tempo di intervento e colpendo Diaz che aveva preso la palla, per Valeri non c’è niente ma richiamato al Var cambia giustamente idea. L’uscita di Maignan è invece un intervento rischioso, sarebbe stato rosso per Dogso, con la gamba di richiamo il primo intervento però è sul pallone anche se i dubbi rimangono. Infine al 30′ della ripresa sull’1-1 c’è un pallone che spiove in area, colpo di testa di Leao e Faraoni col braccio sinistro colpisce la palla, l’arbitro non era in buona posizione, serviva la review: il rigore ci poteva stare”.