Milan-Zirkzee si può fare ma l'ipotesi di uno scambio scatena i tifosi

I rossoneri sulle piste del bomber rivelazione del Bologna ma prenderlo potrebbe comportare sacrifici importanti, sui social la reazione dei fan

28-02-2024 12:00

A cosa è disposto il Milan pur di arrivare a Joshua Zirkzee? L’attaccante rivelazione del Bologna è l’obiettivo numero uno per rinforzare il parco attaccanti acclarata l’ipotesi divorzio con Giroud (che comunque ha la sua età) e le incertezze su Jovetic. La concorrenza sul bomber è forte ma un aspetto decisivo è rappresentato dalla posizione del Bayern Monaco che gode di una clausola esclusiva sul giocatore dal valore di 40 milioni di euro e, nel caso questa non si applicasse, avrebbero comunque diritto al 40% sulla futura rivendita.

Il Milan potrebbe trattare col Bayern per arrivare a Zirkzee

Per questo il Bologna chiede per il giocatore 60 milioni. Ed è sempre a causa di questo che – scrive Tuttosport – al Milan converebbe trattare con il Bayern Monaco piuttosto che con Saputo, anche perchè in Baviera hanno messo gli occhi su qualche gioiello del Diavolo e il club rossonero potrebbe anche essere disposto a imbastire uno scambio.

Al Bayern piacciono Maignan e Theo Hernandez

I due gioielli nel mirino del Bayern Monaco sono Mike Maignan e Theo Hernandez (per sostituire Davies accordatosi col Real Madrid) che non sono considerati incedibili, se dovesse arrivare l’offerta giusta. Il portiere rossonero va in scadenza nel 2026 e i discorsi per il rinnovo non sono ancora decollati perché punta a un ingaggio uguale o superiore a quello concesso a Leao. Dall’altra parte c’è Theo, anche lui in scadenza nel 2026, e per il quale l’agente potrebe fare richieste simili. Lo scenario pertanto potrebbe prevedere la cessione di uno (o di entrambi i giocatori con relativo conguaglio a favore del Milan) per avere il via libera su Zirkzee.

I tifosi del Milan contrari alla cessione dei gioielli

Fioccano le reazioni: “Certo dobbiamo vendere uno dei due top per un giocatore che ha fatto bene quest’anno…… al Bologna…” oppure: “Mica abbiamo 800 mln di debiti noi che dobbiamo vendere” e poi: “Ma sta al Bologna se venderlo o no , il Bayern ha solo il 20% sulla rivendita” e anche: “Questo terrorismo sul Milan che ha i conti in attivo… sugli altri che devono vendere per forza tutti muti”

C’è chi scrive: “A Theo lo vogliono veramente perché Davies andrà al Real. E comunque non ci andrà. Penso venderanno Maignan (e fanno bene, il portiere è più facile da sostituire)” e anche: “Vendere Theo per Zirkzee è una cosa da folli secondo me” oppure: “Ci priviamo di 2 giocatori fondamentali per prendere il giocatore del Bologna a prezzi esorbitanti ? Ma dove vivete”

Il web è scatenato: “Fatico a capire perché i quotidiani sportivi, una mattina sì e l’altra pure, continuino a vendere Maignan, Theo Hernandez e Leao. Neanche uno. Tutti e tre. Come se il Milan fosse un supermarket o una società indebitata” ma anche: “se i dirigenti apicali non perdono occasione di dire che vincere è un di più, che competitività sì ma non ad ogni costo, che non esistono incedibili e che la politica non cambierà, non è escluso che se arrivano le offerte giuste partano tutti” e infine: “Sembriamo la coperta di Linus sembra che dobbiamo rimanere scoperti da qualche parte!”